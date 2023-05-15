Altın, dolar kuyruğuna girenlerin şoku! İslam Memiş uyardı: Altını ve doları olanlar, tüccarların ekmeğine yağ sürdünüz

Tarihi seçim sonrası piyasaların nasıl bir seyir izleyeceği merak ediliyordu. Seçimin ilk etkileri haftanın ilk işlem gününde ekranlara yansıdı. Dolar/TL kuru sınırlı bir yükseliş yaşarken, gram altın fiyatı da ons altından destek bularak yönünü yukarı çevirdi.

Dolar ve altın kuyruğuna girenler şokta. İslam Memiş açıkladı: Sen zorla öptürdün kendini dedi ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o öngörüleri...

Serbest piyasalarda Cumartesi 22,60’dan satışan $ şuan 21,43 1.516’dan satılan gram altın şuan 1.440 lira

TL’si olan için borsa güzel fırsatlar sunuyor. 4.300-4.800 aralığında gel-git yapar. Devamında orta vade için 6 bin puan hedefim.

Gram altın 1.433

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gram gümüş 17,50

$ 21,33

€ 23,16

Anlık Cumartesi Gram altın 1.516

Gram gümüş 18,30

$ 21,60

€ 24,53 idi.

Piyasada teknik yok. Belirsizlik ve bekleyiş var. Fiyatlar, seçim sonuçları gibi netleşmedi. Bekle, gör

Cumartesi kuyrukta bekleyip 1.510-1.520’den gram altın alan kardeşim, gram altın 1.412 lira. 22,40-22,60’dan dolar alan kardeşim, dolar 21,07 lira Çok yalvardım ancak sen zorla öptürdün kendini.

Panikle alım yapanlar var. Hiççççç bitmeyecek onlar. Her yıl aynı hikaye. Yüksekten aldım ne yapayım? TL var, borsayı gir. Borsaya nasıl girerim? Anlattık, dinle. Dinlemedim. Bazıları hep aynı!

Gram altın 1.370-1.392 $ 20,66-20,91 Geçen hafta 1.500 liradan gram altın 22,40-22,60’dan dolar kuyruğunda bekleyenler… Vah ki ne vahhh

Geçen hafta döviz altın kuyruğunda bekleyenler… Tüccarların ekmeğine yağ sürdünüz. Tefecileri zengin ettiniz. Yalvardım, yapmayın etmeyin. Manipülasyon, spekülasyon, çark, fark her şey var diye. Laf dinlemeyenler, söz dinlemeyenler… Bu ikinci tokattı size. Uyanmayacaksınız.

Seçim kavganız bittiyse sıra bende. Dolar o gün 20 liraydı. “Seçimden önce zengin olmak istemisin?” Sat varını yoğunu $ al Sat varını yoğunu TL’ye geç. Öyle kimi $ 30 lira, kimi 15 lira diyordu. Ne oldu? 20,91 lira bugün. Hangi tarafın fanatiği zengin oldu?

O kadar vaktinizi, nefesinizi harcadınız. O kadar günaha girdiniz. Kimin için di? Ne geçti elinize. Nerde dün size sarılıp fotoğraf çektirenler? Yine yalnız kaldınız değil mi? En sadık kimmiş? Cebiniz. Cebinde ne var?

Sizinle aynı kaderi paylaşmayanlar için kavga etmeyin dedim. 15 gün sonra uğruna kavga ettiklerinizden randevu alın. Sonra beni hatırlayın. Bazıları hiç uyanmaz. İşinize, aşınıza bakın.

.480-1.520 aralığından altın 22,40-22,60 aralığından dolar alan kardeşlerim. Altın 1.388 Dolar 20,69 lira

medyatava'aktardı: Seçim öncesi döviz ve altın kuyruğunda bekleyenlere ŞOK Döviz ve altın fiyatlarında SERT düşüş Seçim öncesi Kapalıçarşı’da 1.516 liraya yükselen gram altın 1.388 liraya Seçim öncesi 22,40 liraya yükselen dolar 20,68 liraya geriledi Uyarıları dikkate almayanlar kara kara düşünüyor

Bu haniciler var ya haniciler. Bugün almaz Gider 1.500’den altın 22,60’dan dolar alır. Sonra da derler ki “Hani düşecekti?” Bunlar bitmez. Bunlar kaymakçı. Bu haniciler bitmezzz.

15 MAYIS 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 15 Mayıs 2023 Döviz Kuru...

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ

ABD Doları: 19,65 (Alış) - 19,66 (Satış)

EURO: 21,35 (Alış) - 21,36 (Satış)

STERLİN: 24,48 (Alış) - 24,60 (Satış)

1 DOLAR = 19,66 TL

CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

15 Mayıs Pazartesi 2023 canlı altın fiyatları...



GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.276,61

Gram altın satış: 1.276,84

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.290,00

Çeyrek altın satış: 2.365,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.594,00

Yarım altın satış: 4.730,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 9.159,00

Tam altın satış: 9.403,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 9.956,00

Cumhuriyet altını satış: 10.103,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 9.440,00

Ata altın satış: 9.761,00

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