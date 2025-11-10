  • İSTANBUL
Ekonomi Altında yükseliş devam ediyor: Kritik eşik aşıldı
Ekonomi

Altında yükseliş devam ediyor: Kritik eşik aşıldı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Altında yükseliş devam ediyor: Kritik eşik aşıldı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününü önceki güne göre yüzde 2,1 artışla tamamlayarak 5 milyon 740 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında toplam işlem hacmi ise 11 milyar 507 milyon lirayı aştı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası (KMKTP), haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarında dikkat çekici bir yükselişe sahne oldu. Ekonomik dalgalanmaların ve küresel belirsizliklerin etkisiyle yatırımcıların güvenli liman arayışı sürerken, standart altının kilogram fiyatı rekor seviyelere yaklaştı.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 478 bin lira, en yüksek 5 milyon 740 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,1 artışla 5 milyon 740 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı önceki işlem gününü 5 milyon 624 bin liradan tamamlamıştı.

KİLOGRAM FİYATI UÇTU

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 11 milyar 507 milyon 589 bin 248,74 lira, işlem miktarı ise 2 bin 71,59 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 14 milyar 102 milyon 567 bin 889,49 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Madenler ile Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

    STANDART TL/KG DOLAR/ONS
  Önceki Kapanış 5.624.000,00 4.090,00
  En Düşük 5.478.000,00 4.045,00
  En Yüksek 5.740.000,00 4.223,00
  Kapanış 5.740.000,00 4.060,00
  Ağırlıklı Ortalama 5.539.509,62 4.142,74
  Toplam İşlem Hacmi (TL) 11.507.589.248,74  
  Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.071,59  
  Toplam İşlem Adedi 61

