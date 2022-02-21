Altında 'tansiyon' düştü! İşte son rakamlar

Altın fiyatları, jeopolitik risklerin güvenli liman taleplerini artırmasıyla 1.900 doların üzerine tırmandıktan sonra geriledi. Gram altın da küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip ederek 830 TL civarında işlem görüyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’yı işgal etmesine günler kaldığını düşündüğünü söylemişti. Rusya ise iddiaları reddederek işgal planı olmadığını ve birlikleri sınır bölgesinden çektiğini söylüyordu.

Beyaz Saray’ın ABD Başkanı Joe Biden'ın, Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik bir işgal eyleminin olmaması durumunda, Rusya Devlet Başkanı Putin'le buluşmayı prensipte kabul ettiğini açıklamasıyla altın fiyatları da hafif bir gerileme yaşadı.

Ons altın fiyatı

Ons altın, geçen haftanın sonuna doğru jeopolitik risklerin artmasıyla uzun bir aradan sonra ilk defa 1.900 doların üzerine tırmanmıştı. Yeni haftaya başlarken 1.908 dolara kadar tırmanan değerli metal, Ukrayna’da tansiyonu düşüren haberler sonrasında 1.893 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Gram altın fiyatı

Gram altın, geçen hafta 810 TL’ye kadar geriledikten sonra kademeli bir yükselişle 833 TL’ye kadar tırmanmıştı. Yeni haftada küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip ederek 841 TL seviyesini gören gram altın, 827 TL civarında bulunuyor.