Altında rüzgar tersine dönecek! İslam Memiş'ten gram altın uyarısı!

Son dönemlerde rekor seviyelere çıkan altın fiyatları bugüne de "rekor" diyerek başladı. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Altın fiyatlarına ilişkin açıklama yapan İslam Memiş, yatırımcıları uyardı. Peki altın fiyatları kaç TL olacak?

Ortadoğu'da artan gerilimle birlikte rekor rakamlara çıkan altın fiyatlarına ilişkin İslam Memiş'ten çok konuşulacak bir yorum geldi. Haftayı değerlendiren İslam Memiş yatırıcılara kritik uyarılarda bulundu. İşte İslam Memiş'in son değerlendirmeleri...

ONS ALTINDA SERT DÜŞÜŞ

Altın kahini İslam Memiş, "Ons altın 1985 dolara kadar gerilemişti. 40 dolarlık sert bir düşüş gerçekleşti." dedi.

ONS ALTIN 2058 DOLAR SEVİYESİNDE OLMALI

Sözlerine devam eden Memiş, "Ons altın tekrar 2000 dolar seviyesi üzerine tutunma çabasını sürdürüyor. Ancak tamamen yükselişlerin başlaması için 2058 dolar seviyesi üzerinde kalıcı olması gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

ONS ALTINDA DESTEK SEVİYESİ

"Demek ki burada tekrar 1950 dolar destek seviyesi çalışır diye tahmin ediyorum" diyen Memiş, "Daha önce 1985 dolar destek seviyesi çalışmıştı. Tekrar geniş bant aralığına odaklandığımız için 1950-2050 dolar aralğını takip etmeye devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

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ONS ALTIN KAÇ DOLAR OLACAK?

Sözlerine devam eden İslam Memiş, "Geçen hafta ons altın 1985 dolardan destek bulmuştu. Ancak ısrarla 1950 dolar seviyesini hedef alan bir trendde olacağını tahmin ediyorum. Kalıcı yükselişler için 2058 dolar üzerinde kapanışlar gerçekleşmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

Fakat ons altın yatay seyrini korumakta, diyen İslam Memiş, "Düşüşlerde yine kademeli olarak 2000 dolar seviyesi güçlü destek seviyesi, sonrasında 1985 dolar güçlü destek seviyesi, ana hedef ise 1950 dolar destek seviyesi." dedi.

GRAM ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Sözlerine gram altında yaşanacak gelişmelerle devam eden İslam Memiş, "Gram altın bu hafta sert yükselişlerle yeni bir rekor tazeledi. Serbest piyasalarda 2128 lira seviyesine kadar yükseldi. Gram altın TL fiyatında 2070-2100 lira aralığını takip etmeyi sürdüreceğim." dedi.

"GERİ ÇEKİLME BEKLİYORUM"

Gram altın fiyatlarında da geri çekilme beklediğini ifade eden İslam Memiş, "O yüzden yeni altın alacaklar, alım için fırsat kollayanlar için 2100 lira altına sarkmalarda 2070 lira seviyesine kadar bir geri çekilme yaşanabilir." dedi.

GRAM ALTIN KAÇ TL OLACAK?

Sözlerine devam eden İslam Memiş, "2100 lira altındaki rakamlar takip edilebilir. Gram altın 2128 lira seviyesine kadar yükseldi. Ancak hızlı bir yükseliş oldu. Biraz dinlenmesi lazım. Ancak yılın ilk çeyreğinin sonunda yani Mart sonunda beklediğimiz değer 2150 lira seviyesi. Beklemeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Bir sonraki hafta gram altında ons altın nedenli bir geri çekilme olabilir diyen İslam Memiş, "Çünkü ons altında teknik olarak tekrar bir satış bekliyorum. Dolayısıyla gram altın 2100 lira altına sarkabilir." ifadelerini kullandı.