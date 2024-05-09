Altında kader anı! Batacak mı, uçacak mı?

Altın piyasasında gözler Merkez Bankası'nda! Altında yatırım treni kalkıyor bu kez kaçırmayın. Kapalıçarşı gram altın fiyatı ne kadar? 9 Mayıs 2024 Perşembe Kapalıçarşı ve serbest piyasada altın fiyatları

Uzmanlar ons altının bu yıl içerisinde 3 bin doları göreceğini tahmin ediyor. Merkez Bankası bugün kritik enflasyon raporunu açıklayacak. Altına yatırım yapacaklar için yeni bir fırsat mı oluştu? Altın fiyatları ne zaman yükseliş ivmesini yakalayacak? Altın alıp satacaklar, piyasayı takip edenler yatırım yapmak isteyenler altın fiyatlarını merak ediyor. İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada 9 Mayıs 2024 Perşembe günü altın fiyatları.

İsrail - İran gerginliğine rağmen ivmesini bozmayan ve rekor üzerine rekor kıran altın haftaya düşüşle başladı. Pazartesi gününü düşüşle kapatan altın, salı gününe de aşağı yönlü başladı. ABD'deki finansal verilerin açıklanması sonrasında altın yeniden yükselişe geçti.

Geçtiğimiz hafta dalgalı seyrini koruyan altın nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte toparlandı. Şimdi piyasaların gözü Merkez Bankası tarafından açıklanacak enflasyon beklentisi anketinde.

Peş peşe rekorlar kıran ons ve gram altın perşembe günü kaç liradan satılıyor? Yeni rekorlar peş peşe gelecek mi derken altın yeniden yükselişe geçecek mi. Peki altın yatırımcıları için yatırım fırsatını kaçırdı mı?

Gram altın dün piyasalarda 2.393,28 TL'den, çeyrek altın 3.998 TL'den, yarım altın ise 7.995 TL'den kapanış yaptı.

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Peki 9 Mayıs 2024 Perşembe günü gram, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada altın fiyatları.

9 MAYIS 2024 DOLAR, EURO VE STERLİN KAPALIÇARŞI'DA NE KADAR?

Dolar alış satış : 32.1210 TL / 32.2400 TL

Euro alış satış: 34.4680 TL / 34.6500 TL

Sterlin alış satış: 39.8240 TL / 40.2030 TL

9 MAYIS 2024 DOLAR, EURO VE STERLİN SERBEST PİYASADA NE KADAR?

Dolar alış satış : 32,2594 TL / 32,2709 TL

Euro alış satış: 34,7051 TL / 34,7685 TL

Sterlin alış satış: 40,3151 TL / 40,3884 TL

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış / satış: 2.402,75 TL / 2.403,04 TL

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın alış / satış: 2.316,03 Dolar / 2.316,36 Dolar

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış / satış: 3.941 TL / 4.012 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış / satış: 7.907 TL / 8.024 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış / satış: 15.743 TL / 15.976 TL

GREMSE ALTIN NE KADAR?

Gremse altın alış / satış: 38.927,31 TL / 39.830,02 TL

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış / satış: 16.057,52 TL / 16.467,95 TL

GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN KAPALIÇARŞI FİYATLARI 9 MAYIS 2024

Gram altın alış satış : 2416.09 TL / 2466.76 TL

Çeyrek altın alış satış: 3946 TL / 4006 TL

Yarım altın alış satış: 7917 TL / 8012 TL