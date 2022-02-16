Altında ibre tersine döndü!

Altın fiyatları, Rusya’nın bazı birliklerini Ukrayna sınırından çekeceğini açıklaması sonrasında 8 ayın zirvesinden geriledi. Gram altın da dolar kurundaki sınırlı hareketten dolayı küresel altın fiyatlarındaki seyri takip etti.

Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yaptığı toplantı sonrası Ukrayna ve diğer başlıklarla ilgili açıklamalarda bulundu. Avrupa'da savaş istemediklerini belirten Putin bu nedenle güvenlik taleplerini içeren bir teklif mektubu sunduklarını fakat bu taleplerine yapıcı bir cevap alamadıklarını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden ise Rusya Savunma Bakanlığının bazı birliklerin Ukrayna sınırını terk ettiğini söylemesi üzerine, "Bu iyi bir haber olurdu ancak Rus askeri birimlerinin ana üslerine döndüğünü henüz teyit etmedik. Bizim analistlerimiz Rusların hala tehdit edici bir konumda olduğunu belirtiyor." dedi.

ABD'nin her zaman diplomasiden yana olduğunu dile getiren Biden, "Diplomasinin başarıya ulaşması için ona her türlü şansı vermeliyiz." diye konuştu.

Ons altın fiyatı

Yatırımcıların Ukrayna’dan kaynaklanan jeopolitik gerginliklere ağırlık vermesiyle yükselişe geçen ons altın, salı günü 8 ayın en yüksek seviyesine 1.878 dolar civarına tırmanmıştı. Rusya’nın tansiyonu düşüren açıklamaları sonrasında yüzde 1’e yakın değer kaybeden ons altın, çarşamba günü 1.853 dolar civarında bulunuyor.

Gram altın fiyatı

Gram altın geçen hafta çoğunlukla 800 TL’nin sınırında işlem görürken cuma günü küresel altın fiyatlarındaki yükselişle 810 TL’ye kadar yükselmişti. Dolar kurundaki yatay seyirden dolayı küresel altın fiyatlarındaki hareketleri takip eden gram altın, çarşamba günü 810 TL seviyesinde işlem görüyor.