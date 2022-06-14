Altında gözler Fed toplantısına çevrildi

Altın, Fed’in bu haftaki toplantısında 40 yılın en yüksek enflasyonunu kontrol altına almak için 1994'ten bu yana en büyük faiz artışını değerlendirebileceği endişeleriyle üç ayın en büyük düşüşünü kaydettikten sonra yatay seyretti.

Spot altında ilk işlemler 1.828 dolar civarından gerçekleşti.

Fed Başkanı Jerome Powell, Mayıs ayında yapılan merkez bankası toplantısının ardından, ekonomik veriler beklendiği gibi geldiği sürece Haziran ve Temmuz aylarında yarım puanlık faiz artırımlarına devam edeceğini belirtmişti.

Cuma günkü verilerin ABD enflasyonunun geçen ay 40 yılın yeni zirvesine yükseldiğini göstermesinin ardından, yatırımcılar 75 baz puanlık bir faiz artışını fiyatlamaya başladı.

Hazine tahvilleri Pazartesi günü düşerek ABD 10 yıllık tahvil getirisini 2011'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarırken, dolar iki yılın zirvesi yakınlarında tutunarak altın üzerinde daha fazla baskı oluşmasına neden oldu. Yine de, agresif parasal sıkılaşma politikasının durgunluk riskleri yaratması nedeniyle güvenli varlık için temel bir destek olduğu görülüyor.

“Fed’in bu hafta 50 baz puanlık artış planına sadık kalmasını bekliyoruz” diyen Goldsilver Pte. İdari Direktörü Brian Lan, “Haftalık destek noktasının nispeten altına gerileyen ve hisse senedi, bono ve kripto paralara oranla güçlü duran altın fiyatları konsolide oluyor. Bizim teknik analizlerimize göre değerli metalin fiyatı Fed’in açıklamasına dek belirli bir aralıkta seyredecek ve herhangi bir sürpriz olmazsa 1.800 dolar üstünde kalmaya devam edecek” değerlendirmesinde bulundu.