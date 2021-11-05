Altında flaş gelişme! Uzman isimden tavsiye
Milyonlarca vatandaşın gözü altın fiyatlarında. Piyasa uzmanı Tunç Şatıroğlu altın bozdurmayı düşünenlere seslendi.
Haftanın son işlem gününde altın fiyatları ile ilgili yine hareketlilik yaşanıyor. Pandemi süresi boyunca iyi bir yatırım aracı olarak görülen altın yeniden yükselişe geçti.
Güne 560 liradan başlayan gram altın şu sıralar 562 liradan işlem görüyor. Bununla birlikte çeyrek altın da 919 liradan alıcı buluyor. Piyasa uzmanı Tunç Şatıroğlu altınlarını satmayı düşünenlere seslendi.
Piyasa uzmanı Tunç Şatıroğlu da altında şuan bozdurma zamanı olmadığını belirtti.