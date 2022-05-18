Altında Fed etkisi devam ediyor! Düşüş sürüyor

Altın, Fed’den gelen yeni şahin açıklamalar sonrası yatırımcıların daha agresif bir sıkılaşma politikası izleneceğini öngörmesiyle düşüşünü ikinci güne taşıdı.

Değerli metal, Fed Başkanı Jerome Powell’ın Salı günü enflasyonun gerilediğine dair “net ve ikna edici” kanıtlar görene dek faiz artırmaya devam edeceklerini açıklaması sonrası Asya piyasasında yüzde 0,5 gerileyerek 1809 dolar civarından işlem gördü.

Fed, Mayıs ayında faizleri yarım puan artırmış ve Powell benzer hamlelerin Haziran ve Temmuz aylarında da masada olacağını açıklamıştı.

“Powell’ın enflasyonu geriletme konusunda kararlı olduklarını vurgulayan açıklamaları sonrası faiz artış beklentileri yukarı yönlü ufak bir güncelleme yaşadı” diyen IG Asie Pte. Stratejisti Rong Yeap, “Önümüzdeki dönem için agresif sıkılaşma görünümü altın fiyatları üzerinde baskı kurabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Spot altın, ABD tahvil getirilerindeki yükselişin değerli metale olan talebi düşürmesi sonrası Mart başında beri yaklaşık yüzde 13 değer kaybetti. Son dönemde yatırımcıların güvenli liman olarak yöneldikleri yatırım aracı dolar oldu.

Spot altın sabah 08.30 itibarıyla 1810 dolardan işlem görüyor.

Çeyrek altın: 1,512 TL alış, 1,534 TL satış

Yarım altın: 3,024 TL alış, 3,069 TL satış

Cumhuriyet altını: 6,039 TL alış, 6,116 TL satış