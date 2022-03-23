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Ekonomi Altında düşüşe FED freni!
Ekonomi

Altında düşüşe FED freni!

Altın, Ukrayna savaşının enflasyonist etkisinin güvenli varlıklara talebi artırması ve Fed yetkililerin daha hızlı faiz artırımı açıklamaları arasında yatay seyrini sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-23 10:27:00 -
Altında düşüşe FED freni!

Altın, faizlerin daha hızlı artırılması çağrısı yapan Fed yetkililerinin sayısının artmasıyla yükselen tahvil getirileri sonrası düşüşüne son verdi.

Daha önce faiz konusunda daha “güvercin” görüşlere sahip olduğu bilinen San Francisco Fed Başkanı Mary Daly gibi isimler de enflasyonun dizginlenmesi için daha güçlü hamlelerde bulunulmasını destekleyen açıklamalar yaptı.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard ve Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester’in ise uzun süredir daha hızlı bir sıkılaşma sürecini desteklediği biliniyordu.

Yetkililerin açıklamaları Pazartesi günü Jerome Powell’ın Merkez Bankası’nın gerekmesi halinde bir sonraki toplantıda faizleri 50 baz puan artırabileceğini söylemesi sonrasından geldi. Powell’ın konuşması hazine bonolarının satışını tetiklemişti.

Daha şahin bir ton ve yükselen tahvil getirileri altın üzerinde baskı kursa da Avrupa’da yaşanan savaşın enflasyonu yükseltmesi ve güvenli varlıklara artan talep fiyatları desteklemeye devam ediyor.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Joe Biden Perşembe günü Brüksel’de müttefik ülkelerde görüşecek. Bu görüşme sonrası Rusya’ya yeni yaptırımlar açıklanması ve yaptırımların etrafından dolanmasını önleyecek önlemlerin duyurulabileceği belirtiliyor.

“Altın fiyatları Ukrayna’da gittikçe şiddetlenen savaş ve daha fazla faiz artışının etkileri arasında kalmış durumda” diyen Phillip Nova Pte Emtialar Direktörü Avtar Sandu, “Yatırımcıların dipten alma iştahı ve altının güvenli liman albenisi Hazine tahvillerinde düşüşe rağmen altın fiyatlarında bir taban oluşmasına neden oluyor” değerlendirmesinde bulundu.

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