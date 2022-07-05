Altında düşüş! Dikkatler o tutanaklarda

Altın, ABD hazine tahvil getirilerinin yükselmesi ve yatırımcıların ABD’nin enflasyonu dizginlemek için daha önce Çin malları için artırdığı gümrük vergilerinin eski haline getirilmesi olasılığını değerlendirmesiyle geriledi.

Bloomberg kaynaklarına göre ABD Başkanı Joe Biden bu hafta içinde uygulanan gümrük tariflerinin bazılarını geri çekebilir. Ancak nihai kararın verilmesinin daha ileri tarihte gerçekleşmesinin de mümkün olduğu belirtiliyor.

Gerçekleşmesi halinde bu hamle Biden’ın Çin ile ticari ilişkilerde ilk büyük politika hamlesi olmakla birlikte ana hedefinin faiz artışlarına neden olan enflasyonu dizginlemek olduğu değerlendiriliyor. Çin Başbakan Yardımcısı Liu He’nin yakın zamanda ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile gümrük tariflerini görüştüğü kaydedildi.

Geçtiğimiz üç aydır artan faizlerle birlikte değer kaybeden altın, resesyon endişeleriyle birlikte 1800 dolar seviyesinin üzerinde tutunmayı başardı. Yatırımcıların piyasanın mevcut durumunu değerlendirdiği ve Fed’in sıkılaşma yol haritasına dair ipuçları bulmak için Çarşamba günü yayımlanacak Fed tutanaklarını beklediğine vurgu yapan Goldsilver Central Pte. İdari Direktörü Brian Lan, “Eğer Biden yönetimi Trump döneminde Çin ürünlerine uygulanan tarifelerin bazılarını kaldırırsa bu tüketiciler ve enflasyon için kesinlikle çok olumlu bir gelişme olur. Kararın kabul edilmesi halinde Fed’in enflasyonu dizginlemek için çok çaba sarf etmesine gerek kalmayacağı ve altın için olumlu olacağı anlamına gelir” ifadelerini kullandı.