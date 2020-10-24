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Ekonomi Altında dikkat çeken durum
Ekonomi

Altında dikkat çeken durum

ABD ekonomik verilerinin altın piyasası üzerinde çok az etkisi olmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 00:03:00 -
Altında dikkat çeken durum

Altın fiyatları, ons başına 1.900 dolar civarında seyretmeyi sürdürürken, ABD ekonomik verilerinin altın piyasası üzerinde çok az etkisi olmaya devam ediyor.

Altın fiyatlarında durgunluk

IHS Markit’in flaş tahminlerine göre, ABD imalat sektöründe iyimserliğin nispeten sabit kaldığı ve hizmet sektöründe mühim ölçüde iyileştiği için altın Cuma günü durgun seyrediyor.

Kriptokoin'in haberine göre; araştırma şirketi, Ekim ayı ABD imalatçı Satın Alma Yöneticileri Endeksi’nin 53,2’lik Eylül okumasından 53,3’e düştüğünü belirtti. Konsensüs tahminleri 53.5 civarında bir okuma şeklindeydi.

Diğer yandan, firmanın hizmet sektörü PMI okuması, Eylül ayının 54.6 okumasından 56’ya çıktı. Veriler, 54.7 civarında bir okuma gerektiren fikir birliği tahminleri ile beklenenden daha iyiydi.

Veriler nasıl etkilendi?

Verilerin altın fiyatları üzerinde çok az etkisi var. Aralık ayı altın vadeli işlemleri en son gün bazında % 0,30 artış ile ons başına 1.910.30 dolardan işlem gördü.

IHS Markit’in baş işletme ekonomisti Chris Williamson konuya ilişkin, “ABD ekonomisi, 2019’un başından bu yana görülmeyen bir oranda büyüyen ticari faaliyetlerle dördüncü çeyreğe güçlü bir temelde başlamış görünüyor. Hizmet sektörü, COVID19 ile hayata adapte olan şirketlerin sayısının artmasıyla genişlemeye öncülük ederken, üretim devam ediyor. Hane halklarından ve işyerlerinden gelen artan talebin ortasında sağlam bir büyüme bildiriyor” dedi.

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