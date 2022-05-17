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Ekonomi Altında çok önemli FED etkisi!
Ekonomi

Altında çok önemli FED etkisi!

Altın, son toplantıda yarım puanlık faiz artışına giden ve bu artışlara devam edeceğini sinyallerini veren Fed'in açıklamaları sonrası temkinli seyrini sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-17 12:53:00 -
Altında çok önemli FED etkisi!

Salı günü Fed’den gelen açıklamalarla başta altın yatırımcıları olmak üzere herkesi temkinli olmaya sevk etti. Yüksek enflasyonda oluşturduğu zemin, büyümeyle ilgili endişeler ve Fed’in son dönemde aldığı kararlarla ilgili biriken eleştirilerin 75 baz puanlık artışın tekrar gündeme alınmasına neden olabilir. Böyle bir durumun yaşanması altını riske atabilir.

Önümüzdeki haftanın gündeminde Jerome Powell, Charles Evans, Loretta Mester, Patrick Harker ve James Bullard’ın yapacağı açıklamalar olacak.

Faiz artış kararlarını alan FOMC geçtiğimiz toplantıda yarım puanlık artış yapmış ve önümüzdeki birkaç toplantıda daha aynı şekilde artışa gidebileceğini sinyallerini vermişti. Yine de bazı Fed yetkilileri daha büyük artışların tamamen ihtimal dışı bırakılmaması gerektiğini belirtiyorlar.

75 baz puanlık artışın daha fazla üzerinde düşünmeyi hak ettiğine dair işaretlerin güçlenmesinin dahi altına ciddi bir darbe vurabileceği değerlendiriliyor.

Spot altın 1826 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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