Altında 900 lira seviyesi mümkün mü? Ünlü ekonomist cevapladı!

Ons altın ve gram altında yaşanan ani değişiklik yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Haftaya sert düşüşle başlayan gram altın 990 lira seviyesinde kapattı. Peki altında 900 lira seviyesi mümkün mü yoksa bin lira sevilerini tekrar mı konuşacağız? İşte detaylar...

Düşüşün sebebi ne?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Altın dış piyasada güçlü dolar, yüksek faiz olgusundan dolayı baskı altında. Kasım ayında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 75 baz puan faiz artıracağı beklentisi var.

Seyir yukarı olacak

ABD ve Londra’da fonlarda yüksek miktarda satış olduğunu görüyoruz. Asya piyasaları, Orta Doğu’da alımların olduğunu görüyoruz. Jeopolitik gerginlikler, enflasyonda önlenemeyen yükselişin şu anda fiyatlanmadığını görüyoruz. Bunlar fiyatlanmaya başlandığında altında seyir yeniden yukarı olacak.

Piyasada yüksek kitlenin getirdiği spekülatif hareketler de var. Kıymetli metallerde de işlemlerin spekülatif olduğunu görüyoruz. Altın şu anda dip seviyelerinde gibi görünüyor. Ons altın 1600 doların altına çok gelmeyecek. Çünkü dünyadaki altın madenlerinde çıkan maliyetin 1300 dolar olduğu biliniyor. Yeni bir tesis kurmak isterseniz buradan üreteceğiniz altının maliyeti 1600 dolar. 1600 doların aşağısına çok gelmeyecektir ama toparlanma geçtiğimiz haftalarda gördüğümüz gibi 1700-1750 dolar daha sonra 1800-1850 dolar gibi rakamlar olabilir. Bu ABD’nin faiz artırımlarının enflasyonu düşürmede başarılı olamayacağı zaman olacak gibi görünüyor.

Dünyadaki enflasyon maliyet enflasyonu kaynaklı olduğundan faiz artırımlarının enflasyonu aşağı çekmesi mümkün görünmüyor. Dünya bir süre daha yüksek enflasyonla mücadele edecek gibi görünüyor. Altının güvenli liman olarak ön plana çıkması gerekiyor.

‘Fon alımları altın fiyatlarını yükseltebilir'

Doların diğer para birimleri karşısında yüksek seyrettiğini görüyoruz. Doların, İngiliz Sterlini, İsviçre Frangı gibi para birimleri karşısında yükseldiğini görüyoruz. Bu para birimleri zayıflamaya devam ederse ülkelerden fon olarak altın alımları gelebilir bu da fiyatı yukarı çekebilir diye düşünüyorum.

900 lira seviyesi mümkün mü?

Bunlar spekülatif hareketlerdir. Doların seyri kur korumalı mevduat (KKM) nedeniyle istikrarlı gibi görünse de bir önceki hafta ile bir sonraki hafta arasında fiyat farklılığı olduğunu görüyoruz. Çarpan etkisi ile önümüzdeki günler ve haftalar doların yukarı yönlü seyir izlemesiyle altının daha aşağı gitmesi önlenecektir. Bir gram altının bin liranın altında kalacağını düşünmüyorum.



Vatandaşların Türk lirası birikimlerinden daha ziyade altına yöneldiğini görüyoruz. Dövizde istikrarlı seyir olduğu için döviz almak istemiyorlar ya da KKM’de kalmayı düşünüyorlar. O yüzden orta ve uzun vadede yükselme beklentisi olduğu için altın alımlarının gündemde olduğunu görüyoruz. Bunun fiziki olarak serbest piyasada hareketliliğini görüyoruz.

Geçen sene itibarıyla toplam 2.5 ton altın ithal edilmişken bu sene ağustos sonu itibarıyla 37.5 ton altın ithal edilmiş. Buna ilaveten henüz rakam açıklanmadı ama eylül ayında daha fazla altın ithalatının olacağını düşünüyoruz. Bizde de altın talebinin bir miktar yatırım amaçlı, bir miktar da ihracata dönük, üretim için kullanıldığını biliyoruz.



ABD COMEX piyasasında ve Londra Metal Borsası’nda (LME) altın satış ağırlıklı seyir izlerken, Çin, Hindistan ve Türkiye’de alımların devam ettiğini görüyoruz. Çin’de 12 ayda 996 ton altın alındığı biliniyor. Hindistan’ın 970 ton olduğu belirtiliyor. Bunlar oransal olarak Çin yüzde 30 arttı, Hindistan’da ise yüzde 24 fazlalık var.

Altın alacaklara tavsiye

Özellikle politika faizinin aşağı çekiliyor olmasından dolayı likidite artışının olduğunu görüyoruz ve bu likiditenin de orta ve uzun vadeli düşünenler için enflasyona karşı korunmak için altın alınmasının daha doğru olduğunu söylüyorum.

Daha yüksekten almış olan yatırımcıların şu an telaş içerisinde olmadığını, düşüş oldukça alıma yöneldiğini görüyoruz. Vatandaş parasının değerini korumak için böyle bir yol seçmiş durumda.”