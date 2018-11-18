Altınbaş’tan yüzde 50’ye varan indirimler

Altınbaş, 23 Kasım’da ‘Altın Cuma’ adlı bir kampanya düzenleyecek. Kampanya kapsamında 24 saat boyunca pırlantadan altına çok sayıda üründe yüzde 50’ye varan oranlarda indirimler uygulayacak. İndirimler sadece online satış sitesi www.altinbas.com‘dan yapılacak olan alışverişlerde geçerli olacak.