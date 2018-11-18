Altınbaş’tan yüzde 50’ye varan indirimler
Altınbaş, 23 Kasım’da, çok sayıda üründe 24 saat boyunca sürecek olan ve yüzde 50 indirim fırsatı sunacağı kampanya düzenliyor.18 Kasım 2018 Pazar 14:44
Altınbaş, 23 Kasım’da ‘Altın Cuma’ adlı bir kampanya düzenleyecek. Kampanya kapsamında 24 saat boyunca pırlantadan altına çok sayıda üründe yüzde 50’ye varan oranlarda indirimler uygulayacak. İndirimler sadece online satış sitesi www.altinbas.com‘dan yapılacak olan alışverişlerde geçerli olacak.
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