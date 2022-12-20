Altınbaş Üniversitesi öğretim üyeleri alıyor
Altınbaş Üniversitesi 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre akademik birimlerine öğretim üyeleri alacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki genel koşulları ve kadrolarının karşısında belirtilen özel koşulları karşılıyor olmaları gerekir. Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete’de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
İlan başlama tarihi: 20.12.2022
İlan için son başvuru tarihi: 04.01.2023
Başvurular, Altınbaş Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na (Mahmutbey Mah., Dilmenler Cad., Bağcılar, İstanbul) Posta yoluyla yapılacaktır.
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