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Ekonomi Altınbaş Üniversitesi öğretim üyeleri alıyor
Ekonomi

Altınbaş Üniversitesi öğretim üyeleri alıyor

Altınbaş Üniversitesi 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre akademik birimlerine öğretim üyeleri alacak.

Yeniakit Publisher
2022-12-20 13:45:00 -
Altınbaş Üniversitesi öğretim üyeleri alıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki genel koşulları ve kadrolarının karşısında belirtilen özel koşulları karşılıyor olmaları gerekir. Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete’de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan başlama tarihi: 20.12.2022

İlan için son başvuru tarihi: 04.01.2023

Başvurular, Altınbaş Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na (Mahmutbey Mah., Dilmenler Cad., Bağcılar, İstanbul) Posta yoluyla yapılacaktır.

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