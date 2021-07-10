Altınbaş Üniversitesi 40 Öğretim Üyesi alıyor
Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 40 Öğretim Üyesi alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemizin akademik birimlerine öğretim üyeleri alınacak.
Başvuru Koşulları: Adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki genel koşulları ve kadrolarının karşısında belirtilen özel koşulları karşılıyor olmaları gerekir.
İlan Başlama Tarihi : 08.07.2021’dir.
İlan İçin Son Başvuru Tarihi : 28.07.2021’dir.
Başvurular, Altınbaş Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na (Mahmutbey Mah., Dilmenler Cad., Bağcılar, İstanbul) Posta veya Şahsen yapılacak.
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