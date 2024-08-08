  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye'nin listedeki yeri ortalığı karıştırdı: 3 sıra birden değişti

Türk hava sahasını koruyacak! Çelik Kubbe yerli ve milli silahlarla benzersiz olacak

Tepkilerin odağında yer alıyordu! Milli Muharip Uçak Kaan'ın rakibi için yeni karar alındı

Cemal Enginyurt, CHP’den sadece vekillik kapmamış, din düşmanlığını da almış!

Ara eleman sıkıntısı büyüyor! İş var ama eleman yok

Abdullah Ağar'dan Türkiye'ye şok eden İsrail uyarısı! Asıl mesele İran değil, orayı karıştırabilirler

Soykırımda birleştiler: Aynı tas, aynı ‘haham’

Özgür Özel’den başla Yılmaz Özdil’e kadar… ‘Atatürk’ten ders almadınız mı’ dediler okkalı cevabı yediler

Çin'den dev keşif: 100 milyar metreküplük doğal gaz rezervi

Çiftçiler domates eylemi yapıp yol kapattı! Hükümet az önce müjdeyi verdi
Teknoloji Altınay Savunma ve TUSAŞ sözleşme imzaladı! Milyon dolarlık anlaşma...
Teknoloji

Altınay Savunma ve TUSAŞ sözleşme imzaladı! Milyon dolarlık anlaşma...

Yeniakit Publisher
2024-08-08 23:34:00 -
Altınay Savunma ve TUSAŞ sözleşme imzaladı! Milyon dolarlık anlaşma...

Altınay Savunma Teknolojileri, KAP’a yaptığı açıklamada TUSAŞ ile imzaladığı sözleşmeyi duyurdu.

Açıklamada Şirketin bağlı ortaklığı olan TAAC Havacılık Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş., TUSAŞ ile geliştirilmekte olan platformların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik toplam 93.582.907 USD tutara ulaşan bedelle sözleşme imzalandığı belirtildi.

Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. (ALTNY) tarafından 8 Ağustos 2024 tarihinde Kamuyu aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Bağlı Ortaklık TAAC Havacılık Teknolojileri’nin TUSAŞ ile İmzaladığı Sözleşme hakkında açıklama yapıldı.

“Şirketimizin bağlı ortaklığı olan TAAC Havacılık Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş., TUSAŞ ile geliştirilmekte olan platformların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik toplam 93.582.907 USD tutara ulaşan bedelle sözleşme imzalandığını bugün Şirketimize bildirmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” açıklaması yapıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

TAAC HAVACILIK HAKKINDA

Milli Platformlarımızın ihtiyaç duyduğu Uçuş Kontrol Sistemi Eyleyicileri, Dahili Silah Yuvası Eyleyicileri ve Demir Kuş Test Sistemleri ve iniş takımları sistemlerini üretiyor.

ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ HAKKINDA

2019 yılından bu yana Türk savunma ve güvenlik birimleri başta olmak üzere, kamu, özel sektör ve yurt dışındaki muhtelif paydaşlarının ihtiyaçlarını karşılayacak, uluslararası düzeyde rekabetçi, tek ve çok rotorlu insansız hava araçları geliştirmektedir. Hava aracı teknolojilerine yönelik geliştirdiğimiz ürünler ve Ar-Ge çalışmaları ile ülkemizin taktik ve operasyonel kabiliyetlerini ulusal ve uluslararası alanda arttıracak bir kuvvet çarpanı olmanın yanı sıra sivil alanda da akla gelen ilk çözüm ortağı olma misyonu ile çalışmalarını sürdürmektedir. (Sanayi Gazetesi)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23