Altınay Savunma ve TUSAŞ sözleşme imzaladı! Milyon dolarlık anlaşma...

Açıklamada Şirketin bağlı ortaklığı olan TAAC Havacılık Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş., TUSAŞ ile geliştirilmekte olan platformların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik toplam 93.582.907 USD tutara ulaşan bedelle sözleşme imzalandığı belirtildi.

Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. (ALTNY) tarafından 8 Ağustos 2024 tarihinde Kamuyu aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Bağlı Ortaklık TAAC Havacılık Teknolojileri’nin TUSAŞ ile İmzaladığı Sözleşme hakkında açıklama yapıldı.

“Şirketimizin bağlı ortaklığı olan TAAC Havacılık Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş., TUSAŞ ile geliştirilmekte olan platformların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik toplam 93.582.907 USD tutara ulaşan bedelle sözleşme imzalandığını bugün Şirketimize bildirmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” açıklaması yapıldı.

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TAAC HAVACILIK HAKKINDA

Milli Platformlarımızın ihtiyaç duyduğu Uçuş Kontrol Sistemi Eyleyicileri, Dahili Silah Yuvası Eyleyicileri ve Demir Kuş Test Sistemleri ve iniş takımları sistemlerini üretiyor.

ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ HAKKINDA

2019 yılından bu yana Türk savunma ve güvenlik birimleri başta olmak üzere, kamu, özel sektör ve yurt dışındaki muhtelif paydaşlarının ihtiyaçlarını karşılayacak, uluslararası düzeyde rekabetçi, tek ve çok rotorlu insansız hava araçları geliştirmektedir. Hava aracı teknolojilerine yönelik geliştirdiğimiz ürünler ve Ar-Ge çalışmaları ile ülkemizin taktik ve operasyonel kabiliyetlerini ulusal ve uluslararası alanda arttıracak bir kuvvet çarpanı olmanın yanı sıra sivil alanda da akla gelen ilk çözüm ortağı olma misyonu ile çalışmalarını sürdürmektedir. (Sanayi Gazetesi)