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“Altına yatırım yapmaya devam edin”

İKO Başkanı Mustafa Atayık, yatırımcalara altına ve mücevhere yatırım yapmaya devam etmeleri konusunda tavsiyede bulundu.

28 Mart 2019 Perşembe 11:31
“Altına yatırım yapmaya devam edin”

Altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, “Yatırımcılara tavsiyem, bugüne kadar uzun vadede hep kazandıran ve yüzleri güldüren altına ve mücevhere yatırım yapmaya devam etsinler. Çünkü, satın alınan ve yatırım araçları arasında yıllar geçse de geri dönüşü mümkün olan, değer kaybetmeyen tek meta altındır” dedi. Atayık, iç piyasada cuma günü, bazı spekülatif hareketler ve alım nedeniyle dövizin ve altının ateşinin yükseltildiğini anımsatarak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) zamanında ve doğru araçlarla süreci izlemesi ve müdahale etmesiyle döviz ve altın fiyatları üzerindeki köpüğün alındığını söyledi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 11:31
  1. Altın fiyatları
  2. İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık
  3. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB)

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