Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzman isim uyardı... Altından daha fazla kazandıracak

Yeniden yönünü yukarıya çeviren altın dün bir rekor daha kırdı. 571 lirayı gören gram altın şu sıralar 569 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın ise 932 liradan satılıyor.



Altın fiyatları geçen haftaki yükseliş trendinin ardından bu hafta yeni bir rekor kırdı. Gram altın dün 571 liraya kadar yükselerek tarihi zirvesine ulaştıktan sonra 569 lira seviyesine çekildi.

Bugün ise yeni rekorunun kıyısında 569,36 lira seviyesinde işlem görüyor. Saat 13:54 itibarıyla ons altın 1825 dolar seviyesinde bulunuyor.

Peki altının önü açıldı mı? Piyasa Uzmanı Tunç Şatıroğlu şu değerlendirmelerde bulundu:

Bir sonraki hedef 590 ondan sonra 660 olacak gibi görünüyor. Gramda yükseliş sürüyor. Gram altın dolar/TL yüzünden yükseldi. Ons altında yükseliş olmadıysa sayılmaz gibi şeyler komedi. Ons altın yerine dolar alsaydık kazanır mıydık? Evet kazanılabilirdi.

Ben her türlü alın diye söyledim. Gümüşün altına göre daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra altında yükseliş sürecek.