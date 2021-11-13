Altına yatırım yapacaklar dikkat! Dünyaca ünlü banka tahminini duyurdu

Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor. Altın yatırımcıları ise önümüzdeki süreçte "Altın fiyatları yükselecek mi" diye merak ediyor.

13 Kasım Cumartesi günü altın fiyatları yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda altın fiyatları tarihi rekor kırarken gram altının fiyatı 600,83 liradan, çeyrek altın ise 980,96 liradan işlem görüyor.

ABD yatırım bankası Goldman Sachs'tan altın fiyatlarına ilişkin çarpıcı bir tahmin geldi.

Goldman Sachs Enerji Araştırmaları Başkanı Damian Courvalin, altının ons fiyatının yakın zamanda yükseleceğini söyledi.

Damian Courvalin, gram altın fiyatını etkileyen ons altınla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Altın için temel tahminimiz 2 bin dolar ve gelecekte bir miktar yukarı yön görmeye açık olmalıyız" ifadeleirni kullandı.