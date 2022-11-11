Altına enflasyon dopingi!

Analistler, ABD'de beklentilerin altında kalan enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımlarını yavaşlatacağı umutlarını artırdığını ve küresel ölçekte dolar talebinin azaldığını bildirdi.

ABD'de dün açıklanan verilerin ardından para piyasası fiyatlamalarında Fed'in gelecek ay faizleri 50 baz puan artıracağı beklentileri yüzde 80'in üzerine çıktı.

Bugün ABD'de açıklanacak Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve Fed üyelerinin açıklamalarının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

İnfo Yatırım Foreks bülteninde,' Haftanın son işlem gününde altın için ‘Fed Dopingi’ tabirini kullanmamız gayet yerinde olacaktır. Bilindiği gibi FED son toplantısında 75 baz puanlık sıkılaşma adımı atmış ve ivmenin yavaşlayabileceği sinyalini vermiş ve bunun içinde ülkeden gelen ekonomik verileri izleyeceğini belirtmişti. Bu veriler arasında en önemlisi ise enflasyondu. FED sıkılaşma adımlarını enflasyonu dizginlemek ve istikrarı sağlamak adına atıyordu. Dün açıklanan veriye göre ABD’de enflasyon beklentilerin altında kaldı. Yıllık bazda artış Ekim’de yüzde 7.7 artarken, aylık bazda yüzde 0.4 arttı. Gelen veri ile yıllık bazda enflasyonun son dokuz ayın en düşük seviyelerine düştüğü görüldü. Böylelikle FED’in agresif adımlarındaki ivmenin azalmasına yönelik beklentiler artarken, Aralık’ta alınacak kararın 50 baz puanlık artış olacağına yönelik beklentiler oluştu. Böylelikle altında sert yukarı yönlü hareketlenmeler gerçekleşti. Veri öncesi 1711 seviyelerinde fiyatlanan ons, veri ile birlikte sert şekilde 1735 seviyelerini görürken, yükseliş kademeli devam etti. Haftanın son işlem gününe ise 1754 seviyelerinde başlangıç gerçekleşti. XAUUSD grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1770 – 1802 - 1830 seviyeleri direnç noktaları olarak; 1725 – 1700 - 1680 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir.' denildi.

Vakıf Yatırım Teknik Strateji bülteninde,' Ons altında teknik olarak bir süredir dikkat çektiğimiz dip oluşumunun ardından, dün beklentilerin altında gelen ABD enflasyonu yukarı harekete ivme kazandırdı. Mevcut görünümde 1,760 ilk direnç iken, bu seviye üzerinde 1,800-1,850 seviyeleri kısa vadede test edilebilir. 1,730- 1,700-1,685 ise destek seviyeleridir. Zayıf gelen ABD enflasyon verilerinin ardından, mevcut teknik görünümün bir süre ons altında yukarı hareketin devamına işaret ettiğini düşünüyoruz.' denildi.