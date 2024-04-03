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Ekonomi Altın zengini unvanına sahip ülke Türkiye'yi seçti! O isim Türkiye kararı diyerek anlattı... Plan ortaya çıktı
Ekonomi

Altın zengini unvanına sahip ülke Türkiye'yi seçti! O isim Türkiye kararı diyerek anlattı... Plan ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2024-04-03 17:29:00 - 2024-04-03 17:33:01
Altın zengini unvanına sahip ülke Türkiye'yi seçti! O isim Türkiye kararı diyerek anlattı... Plan ortaya çıktı

Türkiye'ye bu kez değerli madenler konusunda başarılı projelere imza atan Türkiye, altın zengini kardeş ülke Özbekistan'ın kuyumculuk sektöründe aktif bir rol üstlenerek büyük bir görev yürütmeye başladı. Türkiye'nin tecrübesinden faydalanmak isteyen altın zengini kardeş ülke, ortak çalışmalar öncülüğünde yeni bir yol haritası çizmeyi planlıyor.

ALTIN ZENGİNİ ÜLKEDEN TÜRKİYE KARARI

 İKO, dünyanın ilk 10 altın üreticisi arasında bulunan Özbekistan'ın kuyumculuğunun gelişmesi ve ülkede yasal altyapısının kurulması için ortak çalışma yürütüyor.

Karşılıklı işbirliği kapsamında geçen ay Özbekistan'dan gelen heyeti ağırlayan İKO yönetimi, ardından Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in daveti üzerine bu ülkeye giderek çeşitli temaslarda bulundu ve Taşkent, Namangan ve Semerkand kentlerindeki kuyumcu işletmelerini yerinde inceledi.

 İŞBİRLİĞİNİN TEMELİ İSTANBUL'DA ATILDI

Ülkelerinde kuyumculuk sektörünün gelişmesi için Türkiye'nin bu alandaki deneyimlerinden yararlanmak isteyen Özbekistan heyeti, Ankara'daki temaslarının ardından İstanbul Kuyumcular Odası'nı ziyaret ederek, İKO Başkanı Mustafa Atayık ve yönetim kurulu üyeleri ile görüşme gerçekleştirmişti.

Özbekistan heyeti, İKO Başkanı Atayık ve yönetim kurulu üyeleriyle sektörlerarası işbirliği ve Özbekistan kuyumculuk sektörünün yasal ve teknolojik altyapısının kurulması için karşılıklı işbirliği imkanlarını masaya yatırdı. Yapılan bu görüşme, kısa sürede meyvesini verdi ve İKO yönetimi, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in daveti üzerine Özbekistan'a gitti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

- ORTAK BİR YOL HARİTASININ ÇİZİLMESİ PLANLANIYOR

İKO Başkanı Atayık ve yönetim kurulu üyelerinin Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile yaptığı görüşmede, "Yeni Özbekistan" projesi kapsamında, İKO'nun sahip olduğu birikim ve imkanlar sayesinde Özbekistan'ın kuyumculuk sektörünün gelişmesine katkı sunmak amacıyla birlikte çalışma kararı alındı.

İstanbul Kuyumcular Odası heyeti, Özbekistan ziyaretinde ayrıca, bir mücevher şirketinin üretim tesisinin açılışına da katıldı. İşbirliği kapsamında gelecek ay içinde karşılıklı heyetlerarası yapılacak görüşmeler ve ortak çalışmalar sonucunda tüm ülke kurum ve kuruluşlarıyla ortak yol haritasının çizilmesi planlanıyor.

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