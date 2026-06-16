  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bahçeli’den İsrail’e: "Cumhurbaşkanımıza parmak sallamak, akıl karargâhlarının teslim bayrağını çekmesidir" 6 ilde dev operasyon! 200'den fazla gözaltı var İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Fatih Terim'e olay sözler: Kimden hesap soracaksın? Netanyahu’dan Trump’a Açık Meydan Okuma! 16 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi. Mü'min Suresi, 40.ayet Ezan-ı Muhammediye 76 yıldır özgür CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bir operasyon daha! Gözaltılar var Papaz âşıkları kudurdu! Heybeliada İslami eği̇ti̇m merkezi̇ olacak Kira öderken hayati detay! Aynı anda 90 dron havada arızalanıp düştü!
Ekonomi Altın yüzleri güldürdü!
Ekonomi

Altın yüzleri güldürdü!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
Altın yüzleri güldürdü!

Dün günü 6 milyon 549 bin 999 liradan tamamlayan altın altının kilogram fiyatı 6 milyon 570 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 570 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 510 bin lira, en yüksek 6 milyon 586 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,3 artışla 6 milyon 570 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 549 bin 999 liradan tamamlamıştı.

 

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 15 milyar 789 milyon 587 bin 217,61 lira, işlem miktarı 2 bin 419,87 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 16 milyar 674 milyon 296 bin 490,94 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler ile Denizbank olarak sıralandı.

Büyük şeytan ABD ekonomisi Orta Doğu'daki savaş tamtamları ve enflasyon kriziyle tepetaklak oldu! New York borsasında çip devleri fena çakıldı!
Büyük şeytan ABD ekonomisi Orta Doğu'daki savaş tamtamları ve enflasyon kriziyle tepetaklak oldu! New York borsasında çip devleri fena çakıldı!

Dünya

Büyük şeytan ABD ekonomisi Orta Doğu'daki savaş tamtamları ve enflasyon kriziyle tepetaklak oldu! New York borsasında çip devleri fena çakıldı!

İşsizlik başvurularında artış! ABD ekonomisi dibe vurdu
İşsizlik başvurularında artış! ABD ekonomisi dibe vurdu

Dünya

İşsizlik başvurularında artış! ABD ekonomisi dibe vurdu

Küresel çarklar şimdilik dönüyor! Savaş şokunu atlatan ekonomide o boğaz için korkutan uyarı!
Küresel çarklar şimdilik dönüyor! Savaş şokunu atlatan ekonomide o boğaz için korkutan uyarı!

Gündem

Küresel çarklar şimdilik dönüyor! Savaş şokunu atlatan ekonomide o boğaz için korkutan uyarı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23