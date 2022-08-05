Altın ‘yumuşak inişi’ fiyatlıyor!

Küresel gelişmelere bıkıldığında yüksek enflasyon ve resesyon endişeleri ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. Diğer yandan Çin-Tayvan arasında yaşanan gerginlik piyasa fiyatlamalarına dahil oluyor. Uzmanlara göre fiyatlar 1.750 doların üzerinde kaldıkça orta vadeli görünüm yükseliş eğilimini koruyacak.

Altın fiyatlar son 1 hafta içinde en düşük 1.734 ve en yüksek 1.788 dolarlık kapanışlar gerçekleştirdi. 1.770 dolar bandındaki fiyatlar son 1 yılın en yüksek seviyesinin yüzde 16 altındayken, dip seviyesinin yüzde 4 üzerinde.

Ukrayna-Rusya dışında olası jeopolitik riskler, Çin’in hayal kırıklığı yaratan imalat verisinin dünya ekonomisindeki resesyon ihtimalini masada tutması gibi faktörler altına destek veriyor. ABD tarafında ise Fed üyeleri faiz artışlarını savunmaya devam ederken ABD tahvil piyasalarında yumuşak iniş fiyatlanıyor. St.Louis Fed Başkanı James Bullard önden yüklemeli büyük faiz artışını savunduğunu, bunun merkez bankası kredibilitesi için önemli olduğunu dile getirirken, bu yıl faizleri yüzde 3,75- yüzde 4 bandına getirmeleri gerektiğini söyledi. Ancak ABD 10 yıllık Hazine getirileri, son 10 günde yaklaşık 30 baz puan düşerek yüzde 2.7'ye geriledi. Faizleri temmuzda 75 baz puan artışla yüzde 2,25- yüzde 2,50 bandına çeken Fed’in takviminde bu yıl eylül, kasım ve aralık aylarında üç toplantısı daha bulunuyor. Piyasalarda 50 ve 75 baz puanlık artış ihtimallerinden bahsediliyor. Bu noktada ABD’nin bugün açıklanacak istihdam verisi, sonraki faiz adımının ne olacağı konusunda önemli bir ipucu vereceği için dikkatle izleniyor.

1.790 doların üzerine çıkarsa ivme kazanır Teknik analizlere göre altının ons cinsi, orta vadeli yükseliş trendi içinde. Fiyatların 1.775 dolar seviyesini aşamaması ve destek olarak takip edilen 1.765 dolar seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda satış baskısı artabilir. 1.775 dolar seviyesinin üstünde oluşabilecek hareketlerde ise 1.790 seviyesi ilk güçlü direnç bölgesi olarak görülüyor. Fiyatların kendini 1.790 doların üzerine atması halinde direnç seviyeleri olarak 1.820 ve 1.850- 1.880 seviyeleri konuşulmaya başlayabilir.

Gümüşte gerçek ralli 23,7 aşılırsa gelir

Gümüş, her zamanki gibi altının ayak izlerini takip etmesiyle 20 doların üzerindeki kazançlarını koruyor. Yatırımcılar, değerli metalin kritik 20 dolar/ ons seviyesinin üzerinde işlem gördükçe rahatlıyor. Gümüşte kısa vadede 20.5-21.0 seviyelerini direnç iken, 22.0 uzun vadeli görünümde ana direnç olarak izlenebilir. Bu bölge aşılmadıkça yükselişlerin tepki niteliğinde kalabileceği belirtiliyor. 22 dolar psikolojik seviyesinin üzerinde bir artış, boğalara ek güven sağlayabilir. Ardından, 22.3 dolar (Mayıs/Haziran direnci ve Şubat-Nisan desteği), daha güçlü satıcı baskısının ortaya çıkabileceği önemli bir direnç alanı haline gelebilir. Bununla birlikte, fiyatlar 22.90 doların üzerinde güç arayabilir fakat Capital.com analistlerine göre 23.70 dolar kesin olarak aşılmadığı sürece genel resim ralliye dönüşmez.

Kaynak: Dünya-Evrim KÜÇÜK