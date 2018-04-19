Altın yükselişe geçti!

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar/TL'deki düşüşün etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2 değer kaybıyla 173,9 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 175,3 lira seviyelerinde dengelendi.

ÇEYREK 287 LİRA, CUMHURİYET BİN 171 LİRA



İstanbul Kapalıçarşı'da 174,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 175 liradan, bin 152 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 171 liradan, 159,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 163,50 liradan, bin 126 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 148 liradan, 564 liradan alınan Yarım Ziynet 574 liradan ve 282 liradan alınan Çeyrek Ziynet 287 liradan satılıyor.