Altın yükselecek mi? Altını olanlar dikkat!

Değerli metal altın 1800 doları geçti ve ons başına 1850 dolara kadar yükselme kaydetti.

Kriptokoin'in haberine göre; senenin başından beri en büyük haftalık kazancını kaydeden altın için gözler gelişmelerde... Analistler de enflasyon korkularını ve doların zayıflığını öne sürdükleri için piyasada yükseliş hareketlerinin devamını bekliyor ve altın için önümüzdeki hafta 1900 dolar seviyesini dahi göz ardı etmiyor.

"Altın fiyatları ilk olarak 1838 doları hedefleyecek" iddiası

Altının 1800 dolarlık seviyedeki direncini kırdığını belirten piyasa analisti Blake Morrow, altın fiyatları ile ilgili yaptığı açıklamada altının ilk olarak 1838 dolar seviyesini hedefleyeceğini ileri sürdü.

Morrow, yaptığı açıklamada, "1800 dolar seviyesinin üzerindeyken risk 200 MA’ya geri dönme riski. Çift dip paterni ilk olarak 1838 dolar seviyesini hedefleyecek. Ancak günlük RSI 200 DMA’yı neredeyse hiç satın almadığından ve 1855 seviyesindeki %61,8 Fibonacci oranı yakın vadede mantıklı bir hedef gibi görünüyor. Geçen hafta 1756 seviyesine geri dönmenin, yakın vadede bu harekete yardımcı olan %38 “sığ” bir geri çekilme olduğunu unutmayın." dedi.

"Altın için sırada 1868 dolar ve 1914 dolar var"

Portföy yöneticisi Dan Russo, ise, Perşembe günü 1800 doların üzerinde kapanış yapan altın vadeli işlemlerinin "kısa vadeli yükseliş trendini korumak açısından önemli olduğunu" ifade etti.. Dan Russo, teknik ticaret bazında, "yukarı yönlü potansiyel" açısından izlenecek iki önemli fiyat seviyesinin yaklaşık 1868 dolar ve ons başına 1914 dolar olduğunu söyledi. Dan Russo’ya göre, fiyatların 1900 dolar ila 1950 dolar aralığında "aşılması gereken çok fazla direnç" görmesi muhtemel.