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Ekonomi Altın yine kritik eşikte! Yükselecek mi?
Ekonomi

Altın yine kritik eşikte! Yükselecek mi?

Altın, Fed'in sıkılaşma politikasında agresifleşeceği beklentisiyle baskı altında kalmayı sürdürürken Çin Merkez Bankası'nın ekonomiyi destekleyeceği açıklamalarıyla rahatlayarak yeniden 1.900 dolar seviyesinin üzerini gördü.

Yeniakit Publisher
2022-04-26 13:01:00 -
Altın yine kritik eşikte! Yükselecek mi?

Altın, Çin Merkez Bankası’nın ekonomiyi destekleyeceği taahhüdünün ardından değer kazandı. Paladyum da Pazartesi günü yüzde 10’luk düşüşün ardından kayıplarının bir kısmını telafi etti.

Spot altın, Çin Merkez Bankası’nın pandemi nedeniyle zarar gören endüstriler ve küçük işletmeler başta olmak üzere reel ekonomiyi destekleyeceğini açıklamasının ardından 1.900 doların üzerini gördü.

Değerli metal önceki seansta yatırımcıların Çin’in pandemi ile mücadelesinin küresel toparlanma üzerindeki etkilerine dair endişeleri nedeniyle dolara yönelmesi sonrası yüzde 1,8 değer kaybetmişti.

Petrol ve endüstriyel metaller gibi diğer emtialardaki sert düşüş enflasyon endişelerinin bir nebze gevşemesine yol açsa da Fed’in faizleri artırırken şahin tavrını devam ettireceği beklentisi sürüyor.

Fed tarafında yapılacak agresif bir sıkılaşma altın için negatif olsa da ekonomik büyümenin yavaşlayacağı beklentisi, kalıcı enflasyon ve Ukrayna’da devam eden savaş gibi faktörler değer saklama aracı arayışında olan yatırımcıların altına olan desteğinin sürmesine neden oluyor.

SPI Asset Management Yönetici Ortağı Stephen Innes, “1900 dolar seviyesini test edip geri dönmüş olsa da altın piyasalardaki Fed’in agresif sıkılaşma yapacağı beklentisinin baskısı altında kalmaya devam ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

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