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Ekonomi Altın yeni rekorunu kırdı!
Ekonomi

Altın yeni rekorunu kırdı!

Ons altının yükselişiyle hareketlenen gram altın 571 TL seviyesine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 17:13:00 - 2021-11-08 17:38:36
Altın yeni rekorunu kırdı!

Güne 565 liradan başlayan altının gram fiyatı, ons altındaki yükselişle birlikte rekor tazeledi. Gram altın 571 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Çeyrek ve cumhuriyet ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı saat 16.40 itibarıyla 569 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 933 liradan, cumhuriyet altını ise 3.803 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.818 dolar seviyesinde bulunuyor.

Altını Ons fiyatı destekledi

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında artan vaka sayıları, enflasyonist baskılar ve tedarik sorunlarının küresel çapta risk iştahını törpülediğini, bu durumun altının ons fiyatını desteklediğini söyledi. Makroekonomi veri tarafında bugün Almanya'da IFO iş ortamı güven endeksi, ABD'de Chicago ulusal aktivite endeksi ve Dallas Fed imalat aktivite endeksi verilerinin öne çıktığını aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların destek, 1.815 doların ise direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

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