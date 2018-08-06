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Altın yeni haftada ateşlendi!

Altının gram fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 0,55 primle 199,3 liradan işlem görüyor.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 10:33
Altın yeni haftada ateşlendi!

Cuma günü, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki değer kazançlarının etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,71 primle 198,2 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 199,3 lira seviyelerinde dengelendi.

ÇEYREK 327 LİRA, CUMHURİYET BİN 335 LİRA

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe artışla başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,55 primle 199,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 327 lira, Cumhuriyet altını da 1.335 liradan satılıyor.

''190-205 LİRA ARALIĞINDA OLACAK''

Asya piyasalarında yatay seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.213 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, yurt içi piyasalarda dolar kurundan aldığı destekle yükselen altının gram fiyatının bugün 200 liranın üzerini test ettiğini belirterek, "Altının gram fiyatının geniş bant içinde hareket edeceği beklentimiz geçerliliğini koruyor. Bu hafta altının gram fiyatında 190-205 lira aralığını takip edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin İran'a karşı aldığı iki aşamalı yeni ambargo kararının birinci bölümünün bugün başlayacağını anımsatan Memiş, iki ülkeden gelecek açıklamaların emtia fiyatları üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 10:33
  1. İslam Memiş
  2. altın fiyatları

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