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Ekonomi Altın yatırımcısını sevindirecek gelişme! Bu rakama kadar yükselecek
Ekonomi

Altın yatırımcısını sevindirecek gelişme! Bu rakama kadar yükselecek

Yeniakit Publisher
2023-04-24 23:25:00 -
Altın yatırımcısını sevindirecek gelişme! Bu rakama kadar yükselecek

Kayseri’de sarraflık yapan Bayram Erdoğan, son 1 hafta içerisinde ciddi şekilde fiziki altına talep olduğunu söyledi.

Kayseri’de sarraflık yapan Bayram Erdoğan, son 1 hafta içerisinde ciddi şekilde fiziki altına talep olduğunu söyledi.

Altının güvenli bir liman olduğunu belirten Erdoğan, mücevher ve sarraf dükkanlarının kalabalık olduğunu ve insanların ciddi şekilde fiziki altına talep gösterdiğini söyledi. İnsanlara fiziki ve külçe altını önerdiklerini söyleyen Erdoğan, “2023 yılı ilk çeyreğinde çeyrek altın fiyatının 2 bin 200 TL göreceğini öngörmüştük. Şu an için çeyrek altında bu rakamları gördük. Gram altın fiyatının bin 300 seviyelerini bulacağını söylemiştik. Şu anda bin 325 TL seviyelerinde. Yani her zaman önerdiğimiz gibi altın güvenli bir liman. Şu anda çok ciddi bir altın satışı söz konusu. Mücevher mağazaları, sarraflar çok kalabalık. Özellikle son 1 haftadır, ciddi şekilde fiziki altın talebi var. Yani insanlar altın alıyorlar. Dolayısıyla külçe altın her zaman için daha avantajlı gözüküyor. Halkımıza da biz her zamanki gibi külçe altın, fiziki altın öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

"Gram altın bin 700, çeyrek altın 2 bin 800 seviyelerini bulacak"

Ons altının 2 bin 300 seviyelerine çıkması durumunda gram altının bin 700, çeyrek altının 2 bin 800 - 3 bin TL seviyelerine çıkacağını dile getiren Erdoğan, “Bundan sonraki süreçte altın fiyatlarının ne olacağını merak eden vatandaşlarımızla ilgili olarak da şunları diyebiliriz; önümüzdeki seçimlerden sonraki süreci baz alırsak, dolar 25 seviyelerine çıkarsa onsun da 2 bin 300 seviyelerine çıkacağı öngörülüyor. Böyle bir senaryoda, gram altın yaklaşık bin 650 - bin 700 TL olacak ki çeyrek altın 2 bin 800 - 3 bin seviyelerini göreceğini tahmin ediyoruz. Daha önceki tahminlerimizde de halkımıza rakamlar çok afaki gelmişti ama bu yıl içerisinde biz çeyrek altının 2 bin 800 TL göreceğini tahmin ediyoruz” şeklinde konuştu.

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