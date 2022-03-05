Altın yatırımcısına bomba haberi verdi! Gram altın için 1450 lira tahminini apar topar öne çekti

Youtube yayınında konuşan Altın ve para uzmanı İslam Memiş, "Putin'in açıklaması jeopolitik riskleri tırmandıran bir açıklamaydı. Savaş çanları çalmaya başladı. Geçen haftayı manipüle etmişlerdi. Şu an için savaş yok ama piyasalarda savaş fiyatlaması yapıldığını fiilen görüyoruz" demişti ve olabilecekleri anlatmıştı. Korkulan oldu Rusya, Ukrayna topraklarına işgal güçleriyle girdi.

Mart ayında FED'in faiz kararıyla birlikte piyasalarda yeni bir fiyatlamayla karşılaşacağımız söyleyen Memiş, yatırımcıların kendilerini nasıl koruyacağı konusunda açıklamalarda bulundu.

İslam Memiş'in özellikle gram altın için 1450 lira beklentisiyle ilgili yaptığı yeni açıklama dikkat çekti.

İslam Memiş söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizerek şunları söyledi:

"Altının ve gümüşün ons fiyatında doğal olarak yükselişler görmüş olduk. Bu yükselişlerin ne kadar sağlıklı olup olmadığını önümüzdeki haftalarda net bir şekilde görmüş olacağız.

Dolar sözleri

Borsa İstanbul'da satışların gelmesi muhtemel olduğunu öngörmüştüm. Aynı düşüncem devam ediyor. Geri çekilmenin devam edeceğini tahmin ediyorum. Dolar TL kuru 13,63 lira seviyesi kalıcı olursa 13.80 lira seviyesinden bahsedebiliriz demiştik. 13.80 lira seviyesi aşılacak mı, kalıcı olabilecek mi yakından takip etmeye devam edeceğiz. Dolar endeksindeki yükselişler de Dolar TL kurunu pozitif yönde etkilemeye devam ediyor. Şu anda 13.80 seviyesini ikinci ve güçlü bir direnç seviyesi olarak takip edeceğimizi söyleyebiliriz.

Genel tabloya baktığımızda dolar kurunun şöyle bir avantajı olduğunu görüyoruz. 13.30 lira destek seviyesi kırılmadı ve tekrar toparlanan bir piyasa olduğu için tekrar geri çekilmeler yaşanırsa alım fırsatı vereceğini düşünüyorum çünkü FED'e odaklı bir fiyatlama olabilir.

Euro dolar paritesi 1.13 bandının altına sarkabilir, bu da euro dolar paritesinde alım seviyelerinin gündeme geldiğini gösterebilir. Euro TL, kuru dolar TL kuruna göre takip etmeye devam edecek.

Gram altın yorumu

Gram altın TL fiyatı 840 lira seviyesinde. Ons altından aldığı desteğe bir de dolar TL kuru desteği eklendi. Savaş fiyatlaması olduğu için altın tarafından da bu yükselişler görüldü. Önümüzdeki günlerde hem altında hem de dövizde geri çekilmeler yaşanırsa bu çekilmeler orta ve uzun vade için yatırımcısına iyi alım fırsatları verecektir.

Pozitif ayrışmaya zamanı geldi. Emtia fiyatlarında gram altın için 1450 lira, altının ons fiyatında 2150 dolar seviyeleri sanırım bu savaş riskinden dolayı biraz daha erkene çekilmiş olabilir. Yıllık bazda beklediğim bu senaryolar biraz daha erken gerçekleşebilir. Ama dediğim gibi yaptırımlar, diploması tarafındaki açıklamalar vs. birçok tantana piyasalarda artık her geçen gün yeniden fiyatlanacak. O yüzden ay sonuna kadar yaşanabilecek geri çekilmeleri yakından takip etmek gerektiğini düşünüyorum. Bu gümüşün gram fiyatı için geçerli, altının gram fiyatı için geçerli, dolar TL kuru için geçerli, diğer yabancı para birimleri için geçerli.

Gümüş

Gümüşün tekrar yukarı yönlü ataklar gelmesi halinde direnç seviyesinin 25 dolar olarak takip edeceğim. Ancak şu anda agresif ataklar olduğu için sağlıklı bir yükseliş olduğunu gözlemlemiyorum. Yıl içinde gümüşün ons değeri için 40 dolar, gram gümüş için ise 20 lira seviyesi beklentisinin geçerli olduğunu söyleyebilirim.