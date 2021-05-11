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Ekonomi Altın yatırımcılarına müjde! Gram altın bu senenin en yüksek seviyesine çıktı
Ekonomi

Altın yatırımcılarına müjde! Gram altın bu senenin en yüksek seviyesine çıktı

Altın fiyatları, Fed’in istihdam piyasası ile ilgili yorumlarıyla geçen hafta elde ettiği kazançlarını korurken gram altın bu senenin en yüksek seviyesinde seyrediyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 09:43:00 -
Altın yatırımcılarına müjde! Gram altın bu senenin en yüksek seviyesine çıktı

Altın, yatırımcıların enflasyon risklerine ağırlık vermesi ve Fed’in istihdam piyasası ile ilgili yorumlarıyla geçen hafta elde ettiği kazançlarını koruyor. Gram altın ise bu senenin en yüksek seviyesinde tutundu.

Tahvil piyasasının gelecek 5 yıldaki tüketici enflasyonu beklentileri 2006’dan bu yana en yüksek seviyede bulunuyor. Emtia fiyatlarındaki yükseliş ve güçlü büyüme beklentileriyle enflasyon endişeleri de güçleniyor.

Federal Reserve Dallas Başkanı Robert Kaplan, geçen ay beklenenden zayıf gelen istihdam verisine rağmen istihdam piyasasının toparlanmaya devam edeceğini çünkü tüketici talebinin hala güçlü olduğunu söyledi.

10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi yüzde 1,59 seviyesinde hafta başından bu yana yatay seyrederken Bloomberg Dolar Spot Endeksi de 1.119 civarında yatay sakin bir seyir izliyor.

Ons altın fiyatı

Geçen haftayı son 6 aydaki en iyi performanslarından biriyle kapatan ons altın, pazartesi günü 1.845 dolara kadar tırmanarak son üç ayın zirvesine ulaşmıştı. Ons altın, salı akşamı hafif bir gerileme kaydettikten sonra salı günü 1.836 dolar civarında yatay bir seyir izliyor.

Gram altın fiyatı

Geçen haftaya 470 TL civarında başlayan gram altın, Dolar/TL ’deki yükselişin küresel altın fiyatlarındaki dalgalı seyri dengelemesiyle yatay bir seyir izlemişti. Cuma günü küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip eden gram altın, 488 TL ile 2021’in zirvesine ulaşmıştı.

Gram altın, haftaya 486 TL seviyesinde başladıktan sonra dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişle 488 TL civarında bulunuyor.

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