Altın yatırımcıları dikkat! Negatif yön harekete geçti!

Altın fiyatları hafta sonunda da yatay seyirde devam ediyor. Analiz şirketi GMC, altın için rapor paylaştı.

Kıymetli metal analiz hazırlanırken 496,20 seviyesine yakın işlem görmektedir. Günün kalanında ABD ve Avrupa’dan gelecek olan öncü PMI verileri olası etkileri nedeniyle takip edilebilir.

Gram Altını kısa vadede teknik olarak incelediğimizde, 21 (497,29) ve 55 (498,97) periyotluk üstel hareketli ortalamanın desteklediği 497,50 – 499,50 bölgesini takip etmekteyiz. Fiyat 497,50 – 499,50 bölgesi altında hareket ettikçe, negatif yönlü beklenti ön plana çıkabilir. Aşağı yönlü fiyatlamaların sürmesi halinde 495,00 seviyesine doğru hareket alanı oluşabilir. 493,85 seviyesinin kırılması halinde 494,20 ve 493,20 seviyeleri gündeme gelebilir.



Düşüş eğilimi 495,00 seviyesinde sınırlandıkça, 497,50 seviyesine yönelik toparlanmalar söz konusu olabilir. Olası yükselişlerin 497,50 – 499,50 bölgesinde baskılanması halinde, bu bölgeden yeni düşüşler gözlemlenebilir. Dolayısıyla pozitif yönlü beklentinin pekişebilmesi için 499,50 seviyesinin aşılmasını ve 499,50 seviyesi üzerinde 4 saatlik kapanışları görmek gerekebilir. Bu halde 500,60 ve 502,00 seviyeleri ile karşılaşılabilir.



Özetle; fiyat 497,50 – 499,50 bölgesi altında hareket ettikçe, negatif yönlü beklenti ön plana çıkabilir.