Altın yatırımcıları dikkat! Fiyatlar 8 ayın zirvesine yükseldi

Altın fiyatları, jeopolitik gerginlikler sonrasında yatırımcıların güvenli liman alımlarına odaklanmasıyla son 8 ayın en yüksek seviyesinde bulunuyor. Gram altın da küresel altın fiyatlarındaki yükselişle 820 TL’nin üzerini gördü.

Küresel piyasalarda Ukrayna krizi yeni haftanın ilk işlem gününde fiyatlamalar üzerinde olumsuz etki yaratırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in diyaloğa açık olduğu yönündeki sinyali gerginliğin bir miktar azalmasına neden oldu.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, pazartesi günü CNBC’ye verdiği bir röportajda Temmuz ayına kadar faizin 100 baz puan artırılması gerektiği söylemini tekrarladı. Fed'in şahin yöneticilerinden biri olarak bilinen Fed Kansas City Başkanı Esther George ise Fed'in enflasyonu düşürmek için parasal genişleme politikalarının mümkün olduğunca hızlı geri alınması gerektiğini söyledi.

Ons altın geçen haftanın büyük bölümünü yatay bir seyirle geçirdikten sonra cuma günü 1.864 dolara kadar tırmanmıştı.

Yatırımcıların Ukrayna’dan kaynaklanan jeopolitik gerginliklere ağırlık vermesiyle yükselişe geçen ons altın, salı günü 8 ayın en yüksek seviyesinde 1.878 dolar civarında işlem görüyor.

Gram altın geçen hafta çoğunlukla 800 TL’nin sınırında işlem görürken cuma günü küresel altın fiyatlarındaki yükselişle 810 TL’ye kadar yükselmişti.

Dolar kurundaki yatay seyirden dolayı küresel altın fiyatlarındaki hareketleri takip eden gram altın, salı günü 821 TL seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın fiyatları

ALIŞ: 1.332,00

SATIŞ: 1.355,00

Gram altın fiyatları

ALIŞ: 820,11

SATIŞ: 820,21

22 ayar bilezik fiyatı

ALIŞ: 743,88

SATIŞ: 768,73

Ata altın fiyatı

ALIŞ: 5.472,00

SATIŞ: 5.539,00

Cumhuriyet altını fiyatı

ALIŞ: 5.396,00

SATIŞ: 5.477,00