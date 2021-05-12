Altın yatırımcılara kritik uyarı: Yukarı yönlü hareket devam ederse...

Vatandaşlar Arife Günü'nde de altın fiyatlarını yakından takibini sürdürüyor. Gram altın dün 490 lira seviyesini test etmişti.Gram altın yeni güne 489 lira seviyesinden başlangıç yaptı. Çeyrek altın 807 liradan, Cumhuriyet altını da 3 bin 300 liradan işlem görüyor. Gram altının fiyatlanmasında önemli rolü olan ons altın da bin 830 dolar civarındaki hareketini sürdürüyor. İşte son dakika altın fiyatları beklentileri...

Ahlatcı Yatırım tarafından hazırlanan altın fiyatları analizi:



"Ons altının önemli direnç seviyesi olan 1835$ düzeyinde yatay hareketine devam etmesi bekleniyor. Dolar endeksinde görülen geri çekilmenin devam etmesi ons altına olumlu yansıyor.

Bugün açıklanacak olan ABD enflasyon verisi ons altının seyri açısından önemini koruyor. Teknik açıdan incelendiğinde yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 1835 ve 1845$ direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Satış baskısının görülmesi durumunda ise 1825 ve 1815$ destek seviyeleri yakından izlenecek. Döviz kurunda yukarı yönlü hareketin devam etmesi gram altındaki yukarı yönlü hareketi destekliyor. Dolar endeksinde görülen toparlanma ve ABD tahvil faizlerinin tekrar yükselişe geçmesi hareketi sınırlayan etkenler oluyor. Gram altında yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 495 ve 500 TL direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken aşağı yönlü bir hareketin olması durumunda ise 485 ve 480 TL destek seviyeleri aşağı yönlü hareket için önem arz ediyor."



Şeker Yatırım tarafından hazırlanan altın analizi:



"Alıcıların baskın olduğu ons altında yukarı yönlü eğilimin bugün de devam etmesi halinde 1845 direnci takip edilebilir. Bu seviyenin kırılması durumunda 1860 seviyesi ikinci direnç olarak hedeflenebilir. Satışların kuvvetlenmesi halinde ise sırasıyla 1825 ve 1812 destekleri test edilmek istenebilir."



Işık Menkul tarafından hazırlanan altın analizi:



"Dünkü işlem gününde bir ara 1817 seviyesini test eden ons altında kapanış 1837 seviyesinden kısmen pozitif oldu. Yeni işlem gününde şuan için 1830 civarında bir miktar geri çekilme gördüğümüz emtiada, bu yöndeki işlemlerin devam etmesi halinde 1823, 1815, 1806 ve 1797 destek noktalarını izlemeye alabiliriz. Yeniden görülebilecek alıcılı işlemlerde ise 1840, 1849, 1860 ve 1875 (kritik) direnç seviyeleri takip edilebilir."