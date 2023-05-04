Altın ve Para Piyasaları uzmanı Memiş paylaştı: Bu yatırım her şeyden ucuz, acilen alın diyerek tüyoyu verdi! Uyardı

Altın, dolar ve euro piyasasına dair uzman isimlerden açıklamalar gelmeye devam ediyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten de kısa bir süre önce açıklama geldi. FED faiz kararına dair yaptığı kritik açıklamaların yanı sıra yatırımcılara doğru adresi gösterdi. Peki her şeyden ucuz olan yatırım hangisi? İşte tüm detaylar...

Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleşecek seçimlere kısa sürenin kalması nedeniyle yatırımcılar farklı yatırım araçlarında paralarını değerlendirmeye çalışıyor.

BANKACILIK KRİZİ KAPIDA

İslam Memiş bu defa altın için değil kripto para ve borsa için konuştu. ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararını değerlendiren İslam Memiş, şunları söyledi:

"Bir ay içerisinde altın, gümüş, EUR/USD paritesi, GBP/USD parite, kripto paralar yukarı gider mi? Bendeki cevabı HAYIR. Emtia fiyatlarının ons bazında, paritelerde ve kripto paralarda son bir satış bekliyorum. Ancak bana göre büyük, onlara göre küçük bir sorun var! Mortgage ve bankacılık krizi."

HAZİRAN SONRASI KRİPTO PARANIN VE BORSANIN ÖNÜ AÇIK

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaçarı olmadığını dile getiren İslam Memiş açıklamalarına şöyle devam etti:

Birikimlerini nereye yatıracaklarına dair kararsız kalan vatandaşlar, altın fiyatlarında isabetli tahminleriyle bilinen finans piyasası uzmanı İslam Memiş'in öngörülerine ilgi gösteriyor. Haziran sonrası için konuşan İslam Memiş, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Bu konuyu Başkan Jerome Powell'e mutlaka soracaklar. Cevap belli: 'Beklemiyoruz, gerekeni yaparız.' Bu büyük kriz patlayacak, kaçarı yok."

Haziran ayını işaret eden İslam Memiş son olarak, "O sırada piyasayı kripto paralar ile oyalayacaklar. Yani, haziran sonrası kripto paralar ve borsaların önü açık..." dedi.

FED FAİZ KARARI SONRASI KRİTİK AÇIKLAMA

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş geçtiğimiz gün açıklanan ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararına dair açıklamalarda bulundu. Dünyanın merakla beklediği faiz kararında 25 baz puan artış yapıldı. Yapılan faiz artışı ile birlikte yüzde 5,00 ile 5,25'e kadar yükseldi.

Yükseliş gösteren faiz son 16 yılın en yüksek faiz oranı olarak yerini aldı. FED tarafından bir diğer faiz kararı 14 Haziran 2023 tarihine paylaşılacak. FED'in gelecek dönemde daha fazla faiz artışı yapmayacağına dair iddialar yer alıyor.

Faiz kararı ile birlikte hareketlenen piyasalara dair açıklamalar uzman isimlerden geliyor. Karar'ın aktardığı haberde: ABD faiz vadeli kontratları yapılan açıklama ile birlikte FED tarafından Eylül ayı ile birlikte faiz indirimin başlayacağını belirtti.

İSLAM MEMİŞ'TEN PİYASA DEĞERLENDİRMESİ

FED faiz kararının açıklanması ile birlikte değerlendirmelerini aktaran ünlü ekonomist İslam Memiş piyasa beklentisinde bir kararın alındığını açıkladı. Faiz kararı sonrasında attığı twit ile gündeme gelen ünlü ekonomist açıklamalarında yatırımcılara seslendi.

Gram altının serbes piyasalarda 1.409 TL'ye kadar yükseldiğini belirten Memiş, "Gümüş, 25,25 $ kırarak 26-28 $ hedefliyor. Gram ise serbest piyasalarda 18 lirayı gördü. Artık TL’si olana altın- gümüş yaramaz. Borsa ve döviz var. En mantıklısı borsa." açıklamasında bulundu.

BORSA HER ŞEYDEN UCUZ

Borsa'da 4.500 hedefi olduğunu açıklayan ünlü ekonomist hedefini tutturmasıyla birlikte yeni bir yorumda bulundu. Borsa'daki düşüşün 4.000 puana kadar devam edebileceğini açıkladı. Tam istediği gibi olduğunu belirten ünlü ekonomist yıl sonu tahmininde bulundu. İslam Memiş'in tahminlerine göre yıl sonunda borsa 6 bin puan seviyesine kadar çıkabilir.

Borsa'nın her şeyden daha ucuz olduğunu belirterek yatırımcılara yeni bir yol gösterdi.

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4 Mayıs Perşembe 2023 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.280,31

Gram altın satış: 1.280,47

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.253,00



Çeyrek altın satış: 2.290,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.506,00

Yarım altın satış: 4.595,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 8.901,00

Tam altın satış: 9.055,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 9.146,00

Cumhuriyet altını satış: 9.284,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 9.133,00

Ata altın satış: 9.385,00

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