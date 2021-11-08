Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken tahmin! 'Hazır olalım' diyerek tarihi işaret etti

Altın fiyatları ile ilgili gelişmeler merak edilirken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarını değerlendirdi.

Memiş, Powell’ın mesajlarını “temkinli” gördüklerini söyledi.

Powell'ın açıklamalarının şahin veya güvercin bir açıklama olmadığını düşündüklerini belirten Memiş, "Varlık azaltımını dün gün içinde fiyatlandığını gördük. Sakin bir bir Fed vardı karşımızda ancak 2022’den itibaren ŞAHİN Fed’e hazır olalım! ABD’de Ekim’de Tarım Dışı İstihdam, 531.000 olarak gerçekleşti. Beklenti 450.000 idi. İşsizlik oranı yüzde 4,6 oldu. Beklenti yüzde 4,7 olması yönündeydi. Küresel piyasalar, varlık alımı süreci konusunu ve tarım dışı istihdam verisini atlattı. Artık bazı şeyler 2022 için daha çok netleşti. Yurt içi enflasyon rakamlarına değinmiyorum, çünkü o tarafta söylenecek çok şey yok. Yüksek kur, yüksek enflasyon ile yola devam." dedi.

Memiş, doların yükselmesinin, haliyle gram altın ve gümüş gram fiyatının da yükselmesi demek olduğunu belirtti.

İslam Memiş, ayrıca "2022’nin kazananı dolar olur diye tahmin ediyorum." iddiasında bulundu.

İslam Memiş'in yazısının dikkat çeken o kısmı şu şekilde:



"Yüzde 50 dolarım, hem TL hemde diğer enstrümanlara giriş için bana lazım. Ons’ların düşüş riski, doların da çift hane riski de olsa dolarım var der rahat olurdum. Doların yükselmesi, haliyle gram altın ve gümüş gram fiyatının da yükselmesi demek. Yüzde 25’imden altın ve gümüş de onda da sorun yok. Yılı böyle tamamlamak, 2022’nin hazırlığını bu şekilde yapmak bana daha mantıklı geliyor. 2022’nin kazananı dolar olur diye tahmin ediyorum. Gram ve ons’lar ayrı tutulduğunda gram altın ve gram gümüş arkasından gelir."