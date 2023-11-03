Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten altın için ezber bozan ilan: altın birden artacak, net tarih verdi

ABD Çalışma Bakanlığı ekim ayına ilişkin istihdam verilerini yayımladı. Buna göre piyasa beklentisi 180 bin seviyesinde olan tarım dışı istihdam 150 bin seviyesinde gerçekleşti. Ekim ayında ülkede işsizlik oranı ise yüzde 3,9 olurken, piyasanın işsizlik beklentisi ise yüzde 3,8 seviyesindeydi. Ülkede eylül ayında da işsizlik oranı yüzde 3,8 seviyesinde gerçekleşmişti.

ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası ons altın ise 1987 dolardan 2 bin dolar seviyesine kadar yükseldi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yükselen altın fiyatları sonrası Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Memiş, "

"2 bin $ üzerinden altın almam. 1.960 sonra 1.930 $ gerilemesi gerek. Borsada yüzde 50 alım için yine beklemedeyim" ifadelerini kullandı.

ALTIN FİYATLARI

ABD istihdam verileri sonrası yükselen altın fiyatları şöyle oldu:

Ons Altın fiyatı, anlık olarak $1.997,97 'a karşılık gelmekte. Ons Altın son 24 saat içerisinde %0,61, son bir haftada %-0,42 oranında değişmiştir. Ons Altın, 27.10.2023 tarihinde $2.006,45 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.

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Gram Altın fiyatı, anlık olarak 1.829,61 TL'ye karşılık gelmektedir. Gram Altın son 24 saat içerisinde %1,09, son bir haftada %0,68 oranında değişmiştir. Gram Altın, 03.11.2023 tarihinde 1.829,61 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.

Çeyrek Altın fiyatı, anlık olarak 3.039,84 TL'ye karşılık gelmektedir. Çeyrek Altın son 24 saat içerisinde %0,83, son bir haftada %0,97 oranında değişmiştir. Çeyrek Altın, 03.11.2023 tarihinde 3.039,84 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.

Yarım Altın fiyatı, anlık olarak 6.079,68 TL'ye karşılık gelmektedir. Yarım Altın son 24 saat içerisinde %0,83, son bir haftada %0,97 oranında değişmiştir. Yarım Altın, 03.11.2023 tarihinde 6.079,68 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Yarım Altın, 05.10.2023 tarihinde 5.488,24 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.

Tam Altın fiyatı, anlık olarak 12.120,05 TL'ye karşılık gelmektedir. Tam Altın son 24 saat içerisinde %0,81, son bir haftada %0,95 oranında değişmiştir. Tam Altın, 20.10.2023 tarihinde 12.120,05 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Tam Altın, 05.10.2023 tarihinde 10.942,91 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.

14 Ayar Bilezik fiyatı, anlık olarak 1.059,76 TL'ye karşılık gelmektedir. 14 Ayar Bilezik son 24 saat içerisinde %0,83, son bir haftada %0,97 oranında değişmiştir. 14 Ayar Bilezik, 03.11.2023 tarihinde 1.059,76 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. 14 Ayar Bilezik, 05.10.2023 tarihinde 956,67 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.

18 Ayar Bilezik fiyatı, anlık olarak 1.357,24 TL'ye karşılık gelmektedir.

18 Ayar Bilezik son 24 saat içerisinde %0,83, son bir haftada %0,97 oranında değişmiştir.

18 Ayar Bilezik, 03.11.2023 tarihinde 1.357,24 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

22 Ayar Bilezik fiyatı ise anlık olarak 1.695,32 TL'ye karşılık gelmekte.