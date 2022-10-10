Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş üstüne basa basa uyardı: Sakın yapmayın

İslam Memiş o tarihte her şey karışacak dedi! Altın ve doları olanlar için ‘’Sakın bunu yapmayın’’ diye uyardı.

İslam Memiş: Özellikle ekim ayında insanlığın bir kriz ile karşılaşacağını ve bu kriz için yatırımların nakit paraya çevirilmesi gerektiğine de sözlerinde sık sık yer vermekte. Memiş, yatırımsal kurların düşüşlerinde heyecan yapmamak gerektiğini ve akıllıca hamleler yapılması gerektiğini de açıklamıştır. Tüm bu bilgiler ışığında gelecek dönemde altın ve döviz kurlarındaki hareketlerin nasıl şekilleneceğine dair bilgi veren İslam Memiş; bu konuya dair önemli sorulara da açıklık getirdi.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıları uyardı. İslam Memiş dolardan uzak durulması gerektiğini ifade ederken gram altın içinde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Memiş, Ağustos’un hem kripto hem de altın ve döviz için son kez yatırım yapılacak ay olduğunu söylemiş ve Eylül’de durumların daha farklı gelişeceği haberini vermişti. Memiş’e göre Altın fiyatları ekim ayının sonunda biraz daha artacak ve Kasım gibi de altın ve gümüşün uçuk fiyatlara doğru gidebileceğini bildirmekte. Memiş 26 Ağustos Cuma gününün de kritik bir gün olduğunu belirtmiş ve Cuma dalgalanması için yatırımcıları uyarmıştı.

Dolar zirve rakamlara ulaştı

Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık indirim yaptığını ifade eden İslam Memiş, dolarda yukarı yönlü bir hareketlilik olduğunu belirtti. Uluslararası piyasalarda da değer artışı olduğunu ifade eden İslam Memiş, dolarda 20 yılın Zirvesi yaşandığını vurguladı.

Dolardan uzak durulması gerektiğini ifade eden İslam Memiş, diğer enstrümanları daha ucuz bulduğunu belirtti. Dolar karşısındaki diğer enstrümanların daha avantajlı olduğunun altını çizen Memiş, Euro'nun dolar altında kaldığını vurguladı. Euro'nun dolar karşısında ucuz kalmaya devam ettiğini dile getiren Memiş, vatandaşların yatırım yapması için Euro veya Sterlin seçmesi gerektiğini söyledi.