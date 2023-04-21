Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş az önce duyurdu: Spekülasyon var ama 300 lira artacak

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu fiyatlardan gram altın almayacağını söyledi.

Sosyal medyadan yorumlarda bulunan İslam Memiş, "Mesajım oldukça netti. 2.000 dolar üzerinde ons, 1.350 üzerinde gram almam. Ons tarafı ilk düzeltmeyi yaptı 1.970’e gerileyerek. Ancak gram tarafında yine spekülasyon var ve gram almam. Yıllık beklentimde bir değişiklik yok. Yıl içerisinde 1.450-1.550 gram, 2.350-2.400 ons. bu kadar" dedi.

1250 lira seviyesinde seyreden gram altının 300 liraya yakın artacağını ifade eden Memiş, "TL bazlı da kısa vadede gerilemesi gerek. TL bazlı fiyatlar kısa vade için balon. Alım için haber veririm, şuan erken. Fed’e kadar 1.960-2.010 $ aralığı oyalanır" ifadelerini kullandı.