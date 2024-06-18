Altın ve mücevherler Karayipler'de batmıştı: Zengin miras için yola çıktılar... Hamlesine ilişkin İşte tüm detaylar

İngiliz korsanların saldırısı sonucu külçe altın, değerli taş ve mücevherlerle yüklü olarak 300 yıl önce Karayipler’de batan İspanyol savaş gemisi San Jose’nin enkazına keşif gezisi başlatıldı. San Jose’deki hazinenin yaklaşık 17 milyar dolar tutarında olduğu tahmin ediliyor. Kolombiya ve İspanya gemideki hazinenin kime ait olacağı konusunda anlaşamıyor.

İspanyol savaş gemisi San Jose, 8 Haziran 1708 günü, Karayip Denizi’nde İngiliz korsanların saldırına uğradı. Korsanlar dev geminin külçe altınlar, değerli taşlar ve mücevherlerle dolu olduğu bilgisini almıştı. San Jose kaptanı korsan toplarından kurtulmak için her manevrayı denese de başarılı olamadı. San Jose, Karayip Denizi’nin mavi sularına gömüldü. Gemideki hazineler resmi kayıtlara göre bilinse de, bugüne kadar bir efsane gibi dilden dile anlatılıp durdu.

Yeri 2015 yılında tespit edildi

Kolombiya Hükümeti, Aralık 2015’te, San Jose’nin enkazını Cartagena açıklarında bulduklarını açıkladı. İspanyol hükümeti de hemen peşinden açıklama yaparak, 2001 UNESCO Sözleşmesi’ne göre geminin egemen dokunulmazlığı bulunduğunu ve asıl sahibinin İspanyol Devleti olduğunu belirtti. İki devlet arasında itilafa yol açan San Jose ile ilgili bugüne kadar herhangi bir çalışma yapılmadı.

Keşif gezisine başlıyoruz

Kolombiya Antropoloji ve Tarih Enstitüsü’nden (ICANH) yeni yapılan açıklamada, San Jose gemisini incelemek üzere keşif gezisine başlanacağı ve ilk aşamasında uzaktan sensörler yardımıyla enkazın fotoğraflanacağı belirtildi.

İnceleme sonuçlarının, gemi enkazındaki hazinenin çıkarılmasını da içeren sonraki keşiflerin önünü açabileceğine dikkat çekilen açıklamada, bilimsel ve arkeolojik değerini muhafaza etmek amacıyla enkazın ‘koruma altındaki arkeolojik alan’ olarak ilan edildiği belirtildi.

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Hazinenin değeri 17 milyar dolar

San Jose gemisinin resmi kayıtlarına göre, içerisindeki hazinenin yaklaşık 17 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Eğer San Jose’deki hazine çıkartılırsa, Kolombiya ile İspanya arasındaki tartışmaların sertleşebileceği tahmin ediliyor.