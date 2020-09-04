Altın ve gümüşte yeni dönem! Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı

Devlet hakkı oranlarında yapılan değişiklik Cumhurbaşkanı Kararı ile onandı. Yeni karara göre devlet hakkı oranı yüzde 25 arıtırımlı olarak uygulanacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Devlet hakkı oranı nedir?

Maden sahalarında üretimi yapılan madenler için devlet tarafından alınan dolaysız bir vergidir.

Maden arama veya işletme ruhsatnameli veya imtiyazlı sahalarla, işletme talebi devresinde faaliyette bulunan sahalardan üretilen madenlerin satışı ancak Devlet hakkını ödemesi ile mümkün olur. Ocaktan çıkarılan madenlerde ocak fiyatından alınır.

Madenlerden alınan Devlet hakkına esas olan emsal ocak başı satış fiyatı, bölgeler de dikkate alınarak her madene ait ayrı ayrı ve uygulandığı yıl için belirlenerek Genel Müdürlükçe ilan edilir. Ocak başı satış bedeli, ilan edilen emsal fiyattan daha düşük olamaz.