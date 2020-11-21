Altın ve gümüş yatırımcıları dikkat! Ünlü yatırımcı İslam Memiş'ten olay iddia: 2021'de en çok...

Katıldığı televizyon programlarında ve sosyal medya hesaplarında Türkiye’de yaşanan son gelişmeler üzerine altın, gümüş ve dolar beklentilerini açıklayan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten dikkat çeken bir açıklama geldi.

Memiş daha önce yaptığı açıklamalarda vatandaşlara özellikle gümüş yatırımı yapmaları konusunda uyarılarda bulunurken son çektiği videosunda yeni bir yatırım önerisinde bulundu.

"En çok buğday kazandıracak"

Ünlü yatırımcı, son videosunda tarım emtialarına yatırım yapanların ciddi karlar elde edeceğini öne sürdü.

Ağustos'tan itibaren tarım emtiları farkındalığı oluşturmak için vatandaşlara ikazlarda bulunduğunu belirten İslam Memiş videosunda, dünyada ciddi bir küresel ısınma olduğunu, dünya genelinde tarım politikalarında ciddi yanlış hatalar bulunduğunu, doğal felaketler, kuraklık gibi etkenlerin emtia fiyatlarında ciddi yükselişlere sebep olacağını belirtti.

Memiş, bugüne kadar altın ve gümüş gibi değerli emtiaları tavsiye ederken artık tarım emtilarınında konuşulması gerektiğini söylediğinde buğdayı işaret ettiğini anımsatarak buğdayın dünya ekonomilerinde bel kemiği rolü oynadığı özellikle 555 banından 1000 seviyesine kadar yükseliş öngördüğünü bu seviyelere gelmeden bir pozisyon değişikliğine gitmeyeceğini söylediğini bildirdi.

Peki tarım emtiası nereden alınır?

Memiş, takipçilerince ısrarla sorulan "Tarım emtiaları nereden alınır?" sorusuna yanıt veremediğini, bunun yasak olduğunu ifade ederken vatandaşlara, “Yatırım danışmanlarından destek almanız lazım. Kimdir sizin yatırım danışmanınız. Şirket veya aracı kurum yoksa eğer, bankalardaki müşteri temsilcilerinizdir. Bankalardaki müşteri temsilcileri bu işin a’dan z’ye nasıl olacağını size açıklamak zorunda” diye konuştu.

Milligazete'nin haberine göre; Memiş, tarım emtilarıyla ilgili konuşmasının sonunda, tarım emtialarının önümüzdeki 3 sene boyunca altın, gümüş, bakır gibi emtialardan daha çok kazandıracağını tekrarladı.

Memiş daha önce de tarım emtiası önerisinde bulunmuştu. Memiş, eylül ayındaki paylaşımında, "2021 yılında en çok tarım emtiası konuşulacak. Tarım emtiaları değeri en çok artan olacak. 2021'in gözdesi gümüş ve buğday" ifadelerinde bulunmuştu.