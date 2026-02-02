Berat Kandiline özel kandil simidi tarifi! Şefin elinden birebir tutan tarif: Müthiş lezzet
Kandil gecelerinin geleneksel lezzetlerinden kandil simidi için müthiş bir lezzet şöleni evinizde yaşatabilirsiniz.
Şef Hatice Akman özel tarifinde, hamurun kıyır olması için sirke, üzerinin parlak ve iştah açıcı görünmesi için ise pekmez kullanılması öneriyor. İşte birebir tutan kandil simidi tarifi ve malzemeleri…
Kandil günlerinin vazgeçilmez ikramı olan kandil simidi, hem pratik hazırlanışı hem de uzun süre tazeliğini koruyan yapısıyla sofralarda yerini alıyor. Şef Hatice Akman, Berat Kandilinde kandil simidi yapmak isteyenler için özel tarif verdi.
Pastanelerde satılan simitlerin lezzetini ev mutfağına taşıyan Şef Hatice Akman, özellikle Berat Kandili için paylaştığı tarifle dikkat çekiyor.
Susamla kaplanan ve çay saatlerine eşlik eden bu geleneksel lezzet, doğru malzeme ve püf noktalarıyla evde de kolaylıkla yapılabiliyor.
KANDİL SİMİDİ MALZEMELER 1 çay bardağı sıvı yağ 5 yemek kaşığı tereyağı 1 çorba kaşığı yoğurt 1 tane yumurta sarısı 2 çorba kaşığı sirke 1 tatlı kaşığı mahlep 1 tatlı kaşığı tuz Yarım paket kabartma tozu 4 su bardağı un Üzeri için: 2 yemek kaşığı pekmez 1 su bardağı su Susam
Kandil simidi tarifi için önce bir kabın içine yumurta sarısı, tereyağı, sıvı yağ, yoğurt, tuz, şeker ve mahlebi alıp üzerine azar azar un ekleyerek karıştırın. Kabartma tozunu ekleyin.
Yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamur hazır olduğunda ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp elinizle uzun şeritler yapın. İki ucunu birleştirip halka şekli verin.
Pekmezi su ile karıştırın. Önce pekmezi karışıma bulayıp daha sonrada bolca susama bulayıp yağlanmış ya da yağlı kağıt serilmiş fırın kabına yerleştirin. 200 derecelik fırında kızarana kadar pişirin. Kandil simidi sofraya gelmeye hazır. Afiyet olsun...
