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Ekonomi

Altın ve dövizdeki dalgalanmaya AK Parti'den ilk açıklama

Döviz ve altındaki aşırı dalgalanma sonrası AK Parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-07 11:55:00 - 2020-08-07 12:26:55
Altın ve dövizdeki dalgalanmaya AK Parti'den ilk açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden ekonomideki gelişmelere dair önemli açıklamalarda bulundu. Her türlü kriz senaryosunun boşa çıkarılacağını belirten Çelik, "Ekonomimizin gücünü garanti altına alan adımları atmaya devam edeceğiz." dedi.

Çelik şu açıklamaları yaptı:

"Türkiye yükselmeye devam eden güçtür. Ekonomide, dış politikada, terörle mücadelede, iç politikada, sosyal politikalarda hedeflerimize yürümeye devam edeceğiz. 'Millet siyaseti'mize karşı 'lejyoner siyaseti' ile karşı çıkanların propagandalarının amacını görüyoruz.

Milletimizin talimatları ile konjonktüre dayanmayan, kalıcı ve sürekliliği olan politikalarla ekonomimizin, güvenliğimizin ve demokrasimizin gücünü garanti altına alan adımları atmaya devam edeceğiz. Milletimiz kendisi için çalışanların yanındadır.

"Hükümetimiz dimdik ayaktadır"

Amacımız konjonktürel olmayan, gelecek nesiller için kalıcı olan yapıları oluşturmaya devam etmektir. Kalıcı ve sürekliliği olan kararlarla ekonomimizi milli çıkarlarımızı ve güvenliğimizi teminat altına almaya devam eden politikalar uygulamak siyasi hareketimizin varlık sebebidir

Hükümetimiz Cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetimi ile dimdik ayaktadır. Her türlü kriz senaryosunu şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da boşa çıkaracağız ve hedeflerimize yürüyeceğiz.

"Propagandaları yine boşa çıkaracağız"

Refah, güvenlik, adalet ve demokratikleşme üreten politikaları her türlü etkiden koruyacak kalıcı imzalar atma yolunda geleceğe kararlılıkla ve güçle yürüyoruz. Siyasetimizi konjonktürel etkilere teslim etmeye çalışan propagandaları yine boşa çıkaracağız.

Sürekli kriz senaryolarının emrine girerek, hükümetimizi ve bakanlarımızı hedef alan propagandaların amacını ve siyasi adresini biliyoruz. Bunları defalarca gördük. Bunların itibarı ve siyasi geleceği yoktur.

"Siyasetimiz millete dayanmaktadır"

Bizim için önemli olan milletimizin talimatlarıdır. Milletimizin her bir ferdinin sesine kulak vermek en yüksek siyasi hassasiyetimiz ve ilkemizdir. Her bir ferdiyle tüm milletimizin sesine kulak vererek, siyasi sözümüzü sadece milletimizin talimatı ile inşa ediyoruz.

Lejyoner siyaseti ile hükümetimizi ve bakanlarımızı hedef alanların ekonomide, güvenlikte ve dış politikada demokrasimizi bağımlı hale getirmeye çalışan sözde politikaları ve propagandaları ile mücadelemiz sürecektir. Ülkemiz büyüktür, siyasetimiz milletimize dayanmaktadır.

İşi gücü kriz senaryolarına dilencilik yapmak olan, siyasiler 'bağımlılık bağımlısı' haline gelmiş bir siyasi dayatma peşindeler. Bunların, Cumhurbaşkanımızı ve bakanlarımızı hedef alan çirkin propogandaları yok hükmündedir."

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Yorumlar

enes

sayin sözcünün aciklamasi yetmez galiba. ekonomiden sorumlu bakanin aciklama yapmasi gerekir..
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Abdülkadir

Hep dediğiniz şeyler aynı kardeşim karşı taraf sinsice iki günde borsa tüm 6 aydaki kazançlarının hepsini verdi böyle bir piyasaya yatırımcı gelir mi huylu huyundan vazgeçmeyeceğim bilmiyormusunuz. Önleminizi çok önceden almanız gerekmiyor muydu .rehavete kapilirsan olacak olan olur
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