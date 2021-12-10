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Ekonomi Altın ve doları yakından ilgilendiriyor! Unicredit'ten Türkiye için faiz tahmini
Ekonomi

Altın ve doları yakından ilgilendiriyor! Unicredit'ten Türkiye için faiz tahmini

İtalya'nın önde gelen bankalarından biri olan Unicredit, Merkez Bankası'nın faiz konusunda indirime gideceğini öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 19:57:00 - 2021-12-10 20:22:57
Altın ve doları yakından ilgilendiriyor! Unicredit'ten Türkiye için faiz tahmini

Unicredit yayımladığı bir araştırma raporunda gelecek hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 100 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasını beklediklerini, gelecek yılın başlarında ise politika faizinin yüzde 12’ye kadar indirileceğini düşündüklerini belirtti.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, kasım ayında TCMB’nin faiz indirimi için sınırlı alan kaldığına işaret etmesine rağmen ekonomik aktiviteyi desteklemek için ek faiz indirimleri yapmasını beklediklerini belirten Unicredit ekonomistleri, bu beklentilerde döviz piyasasına yapılan son müdahalelerin de etkili olduğunu ifade etti.

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