Altın ve dolarda gözler Erdoğan ve Fitch'e çevrildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün açıklayacağı müjde merakla beklenirken gözler bir yanda da kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Türkiye ile ilgili yapacağı değerlendirmede olacak. Vatandaşlar ise merakla 'dolar ne kadar', 'gram altının fiyatı ne kadar oldu', 'çeyrek altın kaç lira' gibi soruları internette aratarak piyasalardaki son durumunu öğrenmek istiyor.

Gözler ekonominin kalbinin attığı tüm bu gelişmelere çevrilmişken dolar kuru haftanın son gününe 7,31 seviyesinden başladı. Euro ise 8,68 seviyelerinden Cuma gününe merhaba dedi.

Son dönemde hızlı bir yükseliş gösteren gram altın ise kritik günde 458,15 seviyesinden işlem görürken çeyrek altın ise 746,03 TL seviyelerindeki seyrini sürdürüyor.

Gözler Fitch ve Erdoğan’ın açıklayacağı müjdede

Piyasalarda gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün haberini verdiği ve bugün saat 15:00’te açıklaması beklenen müjdeye çevrilmiş durumda. Erdoğan "Şu anda bu müjdenin biz de hayalleri ve rüyası içerisindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum" demişti.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in ise 23.00'ten sonra yapacağı Türkiye değerlendirmesinde kredi notunu "BB-", görünümünü ise "Durağan" olarak muhafaza etmesi bekleniyor.