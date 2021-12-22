Altın ve dolarda düşüş devam ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptığı millete sesleniş konuşmasında, 'Dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni bir aracın devreye alınacağını' açıkladı.

Erdoğan, açıklamasında, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında 18.45 seviyelerinden işlem gören Dolar/TL kuru, 12.27'ye kadar geriledi.

Hızlı düşüş devam ediyor

TRT'de katıldığı canlı yayında değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile aynı dakikalarda Merkez Bankası'nın yaptığı 'destek' açıklaması kurun daha da düşmesine neden oldu.

Dolar, 11.50'nin altını görürken, altının gramı ise 650 TL seviyesine geriledi.