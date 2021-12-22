  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Altın ve dolarda düşüş devam ediyor
Ekonomi

Altın ve dolarda düşüş devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kurdaki dalgalanmaları durdurmak maksadıyla yeni araçların devre alınacağını duyurması sonrası; Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Merkez Bankası'ndan yapılan duyuru sonrası Dolar/TL'deki hızlı düşüş devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 00:25:00 -
Altın ve dolarda düşüş devam ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptığı millete sesleniş konuşmasında, 'Dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni bir aracın devreye alınacağını' açıkladı.

Erdoğan, açıklamasında, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında 18.45 seviyelerinden işlem gören Dolar/TL kuru, 12.27'ye kadar geriledi.

Hızlı düşüş devam ediyor

TRT'de katıldığı canlı yayında değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile aynı dakikalarda Merkez Bankası'nın yaptığı 'destek' açıklaması kurun daha da düşmesine neden oldu.

Dolar, 11.50'nin altını görürken, altının gramı ise 650 TL seviyesine geriledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay