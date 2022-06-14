Altın ve dolara büyük etki edecek! FED'den 28 yılın en sert faiz artışı bekleniyor!

Piyasa fiyatlamaları Fed'in bu haftaki toplantısından 1994 yılından bu yana görülen en sert faiz artışının gelebileceğini gösteriyor.

Vadeli fiyatlamalara göre enflasyon verilerinin etkisiyle Fed'in bu hafta 75 baz puanlık faiz artışı olasılığı bulunuyor.

Daha önceki fiyatlamalar Fed'in bu hafta olan toplantısı da dahil olmak üzere önümüzdeki üç toplantıda 175 baz puanlık faiz artışına işaret ediyordu. Bu durumun iki kez 50 baz puan ve bir kez 75 baz puan artışı ihtimaline işaret ettiği görülüyor. Üç toplantı için daha önceki beklenti her birinde 50 baz puanlık artış şeklindeydi.

Veriler ABD’de enflasyonun mayıs ayında yüzde 8,6’ya çıkarak 40 yıllık zirvesini tazelediğini ortaya koymuştu.

Allianz SE Baş Ekonomi Danışmanı ve Bloomberg Opinion yazarı Mohamed El-Erian, CBS yayınında “Enflasyon görünümünün daha da bozulmasından endişeliyim. Bu hızla yüzde 9’a ulaşabiliriz” dedi. Fed’in enflasyonla mücadelede geride kalmaya devam ettiğini söyleyen El-Erian, çarşamba günü sonuçlanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından 50 baz puanlık artış beklediğini belirtti. “Şu anda stagflasyon dönemindeyiz diyen El-Erian, uzun süreli enflasyonun ABD ekonomisini resesyona itebileceğini ifade etti.

Eski Fed Başkanı Ben Bernanke ise CNN yayınında yaptığı açıklamada, resesyon ihtimali olsa da Fed’in yumuşak inişi başarma şansı olduğuna inandığını söyledi.

Eski ABD Hazine Bakanı Lawrence Summers gelecek iki yıl içinde resesyon olabileceğini belirtti. JPMorgan Chase & Co. Başekonomisti Bruce Kasman enflasyonu, resesyona girmeden “kabul edilebilir bir seviyeye” düşürme konusunda eskiye göre daha karamsar olduğunu belirtti. Bu arada cuma açıklanan enflasyon verisinin ardından Barclays ve Jefferies LLC, Fed’in bu haftaki toplantıda 75 baz puan faiz artıracağını öngördü. Bloomberg anketindeki artış beklentileri 25 baz puan ile 100 baz puan arasında değişiyor.